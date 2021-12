Sportwetten und Glücksspiele haben im Allgemeinen eine lange Geschichte. Allerdings hat sich der Ruf des Glücksspiels in den letzten Jahren stark verändert und viele Menschen interessieren sich mittlerweile für dieses Thema. Der Eintritt in das 21. Jahrhundert ist sehr einfach, jede Ecke bietet die Möglichkeit, Ihr Geld zu erhöhen oder zu verringern. Auf jeden Fall ist Glücksspiel dank Smartphones überall. In den letzten Jahren ist das Interesse an diesem Markt tatsächlich gestiegen. Wie auch anderswo hat dieser Anstieg seine Tücken. Durch das gestiegene Interesse gab und gibt es seit jeher die Situation der Manipulation, um sich einen Vorteil gegenüber dem Buchmacher zu verschaffen und damit die Chancen auf den Jackpot zu erhöhen.

In dieser Artikelreihe möchten wir einige Sportler oder ehemalige Sportler und ihre Leidensgeschichten vorstellen, die ihre Karriere und später ihren Lebensunterhalt durch Wetten und Glücksspiele wie bei Hyperino.de aufs Spiel gesetzt haben. Unterschiedliche Geschichten, die jedem eine Warnung sein sollten, nicht in diesen Teufelskreis zu geraten.

Bild von pasja1000 auf Pixabay

Robert Hoyzer

Vor rund 12 Jahren sorgte ein junger deutscher Schiedsrichter für den bisher größten Skandal im deutschen Fußball. Im Alter von 23 Jahren konnte Hoyzer als Schiedsrichter im zweiten Bundesliga-Spiel pfeifen. Experten sind überzeugt, dass sein Weg seinen Höhepunkt erreichen und er international bekannt werden wird.

„Am Ende des Tages ist man immer für sich selbst verantwortlich und muss dafür geradestehen, was man tut. Diese Verantwortung kann ich nicht wegschieben“

Um die Sach- und Geldspenden zurückzuerstatten, beschloss er, die Ergebnisse einiger Wettbewerbe in eine bestimmte Richtung zu lenken. Anfang Januar 2005 ließen andere Schiedsrichter die Bombe platzen und zeigten Hoyzer an. Hoyzer konnte dem öffentlichen Druck nicht standhalten und trat anschließend als Kronzeuge auf. Obwohl er mitgeholfen hatte, den Fall zu lösen, wurde er zu mehr als zwei Jahren Gefängnis verurteilt. 2011 wurde er von Theo Zwanziger begnadigt. Die lebenslange Sperre als aktiver Spieler und Schiedsrichter wurde teilweise aufgehoben. Er durfte wieder aktiv rundem Leder nachgehen. In der Saison 2015/16 unterschreibt Hoyzer einen Vollzeitvertrag als Marketingleiter beim FC Viktoria 1899 Berlin. Jeder macht Fehler – Hoyzer wurde verurteilt und hat seine Strafe verbüßt.

René Schnitzler

Rene Schnitzler wurde eine große Karriere vorenthalten, seine über 33 Spiele (7 Tore) in der 2ten Bundesliga und ein Kurzeinsatz in der Bundesliga wurden in seinem Lebenslauf reichten nicht. Schnitzlers Karriere endete, bevor sie überhaupt begonnen hatte. Mit dem ersten großen Vertrag verlor er den Realitätssinn und wurde immer spielsüchtiger. Nachdem er das Casino zum ersten Mal besucht hatte, sagte er, dass er in den nächsten 14 Tagen neun Mal dort gewesen sei. Er fand keinen Weg, die Spielsucht loszuwerden. Seine Leistung war anfangs gut, aber im Laufe der Zeit beeinflusste auch sein Lebensstil seine Leistung auf dem Platz. Schnitzler nahm während seiner Tätigkeit beim Fußballverein St. Pauli ein Schmiergeld in Höhe von 60.000 Euro entgegen, um vier Spiele zu verschieben, die Schulden häuften sich. Er habe das Geld erhalten – aber das Spiel nie absichtlich verzögert – behauptete er.

Das glaubte das Landgericht Bochum und Schnitzler wurde nicht des Wettbetrugs für schuldig befunden, sondern wegen Steuerhinterziehung verurteilt (weil 60.000 Euro nicht versteuert wurden).

Vom 30. März 2011 bis 30. September 2013 wurde er vom Deutschen Fußball-Bund komplett gesperrt. Heute arbeitet er für seinen Heimatverein Rheydter SV – aber er hat eine großartige Fußballkarriere für sich aufgebaut. Von nun an blieb Schnitzler nur noch Schulden. Nach einer Suchtbehandlung sagte er, dass er diese anerkannte Krankheit relativ gut überstanden habe. Seine Geschichte erzählte er auch in seinem Buch "The Gambling League: Unpacking Professional Football Players".

Immer wieder werden Sportler bei der Manipulation von Spielen entdeckt. Die Gründe dafür sind vielfältig und oft auch spannend. Wir hoffen diese kleine Serie an Vorstellungen von Personen kann das gut aufzeigen.