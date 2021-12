Sportwetten und Glücksspiele im Allgemeinen haben eine lange Geschichte. Der Ruf des Glücksspiels hat sich jedoch in den letzten Jahren stark verändert und es gibt mittlerweile eine breite Palette von Menschen, die sich dafür interessieren. Der Zugang ist im 21. Jahrhundert sehr einfach, und an jeder Ecke gibt es die Möglichkeit, Ihr Geld zu erhöhen oder zu verringern. Glücksspiel ist dank Smartphones ohnehin allgegenwärtig. Das Interesse an diesem Markt ist in den letzten Jahren buchstäblich explodiert. Wie überall hat ein solches Wachstum seine Nachteile. Aufgrund des gestiegenen Interesses gab und gibt es immer wieder Fälle, in denen Manipulationen vorgenommen werden, um sich einen Vorteil gegenüber den Buchmachern zu verschaffen und damit die Chance auf einen großen Gewinn zu erhöhen.

In dieser Artikelreihe stellen wir einige Sportler und Ihre Geschichte vor, die ihre Karriere – und dann ihren Lebensunterhalt – durch Wetten und Glücksspiele wie Hyperino Casino aufgebessert haben. Diverse Schicksale, die allen eine Warnung sein sollen, nicht in diesen Teufelskreis zu geraten.

Bild von pasja1000 auf Pixabay

Sanel Kuljic

Der 39-jährige Tiroler spielte 20 Mal für die österreichische Nationalmannschaft und erzielte dabei 3 Tore. In seiner Karriere erzielte er in 392 Profispielen 168 Tore. In der Saison 2005/06 war er sogar Österreichs Torschützenkönig. Seine Karriere endete fast bevor sie begann. Nach dem Tod seines Vaters verlor er seine Motivation, erst seine jetzige Frau Nicoletta holte ihn zurück in die Fußballarena.

„Sie waren ein Fussballgott. Diese Schande müssen Sie gegenüber den Fans erst mal gutmachen“ – sagte die Richterin bei der Urteilsverkündung

Auf dem Höhepunkt seiner Karriere bekam Kuljic einen Nettoverdienst von knapp 50.000 Euro. Auch der Lebensstil der Familie wurde in dieser Hinsicht angepasst und das Geld wurde in großem Umfang ausgegeben. Kuljic warf Geld herum und lieh sich immer wieder Geld – obwohl es nie einen Vertrag, sondern nur eine mündliche Vereinbarung gab.

Dominique Taboga belastete Kuljic während der Verhandlung über die Manipulation schwer, denn er soll maßgeblich an der Erpressung des Verteidigers beteiligt gewesen sein. Bei einem vorgetäuschten Geldüberweisungsprozess klickten die Handschellen und Kuljic und die anderen beiden wurden auf der Stelle gefasst. Kuljic wurde schließlich wegen schweren Betrugs, Erpressung und Nötigung zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt – er soll einer der Drahtzieher der Spielmanipulation zwischen 2004 und 2013 gewesen sein. Kuljic kam nach einigen Wochen frei und arbeitet seitdem für eine Immobilienfirma. Er hat Fußball beendet - hoffentlich auch mit dem Glückspiel.

Dominique Taboga

Jung, naiv, dumm – das ist die Selbstbeschreibung von Dominique Taboga und zugleich sein größter Fehler. Ein Fehler, der ihn am Ende fast umgebracht hätte. Im Alter von 21 Jahren stieß Taboga erstmals auf Spielmanipulationen. Damals behauptete er, einen Reingewinn von 1.200 Euro erzielt zu haben - weil sein DSV Leoben gegen den aufstrebenden SV Ried verlor, erhielt er eine Prämie von 7.000 Euro. Danach gibt es immer wieder Spiele, an denen er beteiligt sein sollte. Angeblich soll er 120.000 Euro für 14 Spielmanipulationen bekommen, aber nur 5 Spiele funktionierten wie geplant.

Später erpressten ihn seine Komplizen und drohten, seine Familie anzugreifen. Taboga zahlte die Schutzgebühr – aber irgendwann waren seine Ersparnisse aufgebraucht und er ging zur Polizei. Schnell wurde klar, dass er nicht nur Opfer, sondern auch Täter war. Er wurde im November 2013 festgenommen und wenige Monate später in der österreichischen Bundesliga lebenslang gesperrt. Damals wurde seine Frau zunächst von der Anwältin informiert und konnte ihren Mann vom Selbsmord abhalten. Dieser große Fehler war immer noch zu groß für diese Beziehung, und sie haben sich später scheiden lassen. Die Zwillingssöhne leben weiterhin bei ihrer Mutter, doch Dominique Taboga darf sie besuchen. Taboga setzt sich im Buch "Schweres Foul-im Labyrinth des schönsten Spiels der Welt" mit ihrer Geschichte auseinander und hat einen regelmäßigen 40-Stunden-Bürojob.

Er hat nicht mehr viele Freunde aus der Vergangenheit. Trotzdem scheint er sich wieder ins gesellschaftliche Leben integriert zu haben.

Immer wieder werden Sportler bei der Manipulation von Spielen entdeckt. Die Gründe dafür sind vielfältig und oft auch spannend. Wir hoffen diese kleine Serie an Vorstellungen von Personen kann das gut aufzeigen.