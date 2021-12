Der Zugang zu Sportwetten ist im 21. Jahrhundert sehr einfach und es gibt an jeder Ecke die Möglichkeit, Ihr Geld zu erhöhen oder zu verringern. Dank Smartphones ist das Spiel ohnehin allgegenwärtig. Das Interesse an diesem Markt ist in den letzten Jahren buchstäblich explodiert. Wie überall hat auch diese Rallye ihre Schattenseiten. Aufgrund des wachsenden Interesses gab und gibt es immer noch Fälle, in denen Manipulationen vorgenommen werden, um sich einen Vorteil gegenüber den Buchmachern zu verschaffen und damit die Gewinnchancen groß zu erhöhen.

In dieser Artikelreihe möchten wir die Geschichten einiger Sportler - oder ehemaliger Sportler - und ihrer Karrieren - und ihrer späteren Lebensgrundlagen - verbreiten, die durch Glücksspiel und Glücksspiel wie bei Jackpots bedroht sind. Jeder sollte an unterschiedliche Schicksale erinnert werden, um nicht in diesen Teufelskreis zu geraten.

Bild von pasja1000 auf Pixabay

Didi Hamann

Dietmar Hamann hat in seiner Karriere 57 Mal das Trikot der deutschen Nationalmannschaft getragen und einen Vertrag beim besten Klub der Welt unterschrieben. In seiner langen Karriere hat er auch viele Meisterschaften gewonnen. Als aktiver Mensch hat er nie Schulden gemacht – aber in unserer Liste soll er nicht fehlen.

Denn Didi Hamann hatte es schwer. Hamann geriet in eine Lebenskrise, nachdem er sich von Liverpool (2006) verabschiedet und seine Ehe beendet hatte. Seine Ex-Frau kehrte mit seinen beiden Töchtern nach Deutschland zurück. Hamann sah keinen Ausweg und versuchte, seine Einsamkeit durch übermäßiges Trinken auszugleichen. Außerdem ist er spielsüchtig. Negativer Höhepunkt ist zweifelsohne der Februar 2010, als ihm wegen Alkoholkonsums für 16 Monate der Führerschein entzogen wurde und er pro Nacht nicht weniger als 346.000 Euro bei einem Cricket-Match umsetzte. Diese Nacht war ein Weckruf für Hamann - dank seines Buches "Didi Men" (ohne Selbstmitleid) hat er diese schwierige Situation gemeistert.

Daniel Köllerer

Von Fußball bis Tennis – wir bleiben immer noch in Österreich. Daniel Köllerer belegte im Oktober 2009 den 55. Platz der ATP-Weltrangliste. Er war damals die größte Hoffnung im österreichischen Tennis, hinter Jürgen Melzer. Trotzdem galt er immer noch als Verrückter und fehlte immer wieder wegen Disziplinlosigkeiten. Als er beispielsweise Nicolas Almagro im Februar 2006 in der Acapulco-Qualifikation als "eine Schlampe" bezeichnete, wurde ihm die Teilnahme am Turnier komplett verwehrt. Die Folge war eine sechsmonatige Sperre.

Die Skandalakte "Crazy Dani" enthält viele andere Geschichten. Im Mai 2011 fand Köllerer Karriere jedoch ein jähes Ende. In drei Fällen wurde er wegen Spielmanipulation angeklagt und von der ATP lebenslang gesperrt. Köllerer sieht sich als Bauernopfer, denn in den letzten Jahren gab es Berichte, dass selbst Spitzenspieler das Spiel bewusst verloren haben. Köllerer bestritt bis heute eine bewusste Niederlage, bestätigte aber, dass er schon oft zum Verlieren aufgefordert wurde. Trotz vieler anderer Manipulationsgerüchte ist nur der Österreicher gesperrt - er darf nun nicht einmal mehr als Tennistrainer oder ähnliches seinen Lebensunterhalt bestreiten.

Letztlich kann Köllerers Sperre als indirekter Prozess bezeichnet werden – es gibt keine schlüssigen Tatsachen, die ihm beweisen könnten, dass er das Spiel manipuliert hat. Aufgrund seines Temperaments ist er jedoch vielen Funktionären und Gegnern ein Dorn im Auge. Im Laufe der Geschichte hat er nicht nur seine Karriere verloren, sondern auch seine Frau und seine Kinder. Kürzlich trat er aufgrund seiner Beteiligung an Celebrity Big Brother und "Adam sucht Eva" in den Medien auf.

Immer wieder werden Sportler bei der Manipulation von Spielen entdeckt. Die Gründe dafür sind vielfältig und oft auch spannend. Wir hoffen diese kleine Serie an Vorstellungen von Personen kann das gut aufzeigen.