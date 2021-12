Der SV Wehen Wiesbaden hat seinen Abwärtstrend in der 3. Fußball-Liga mit dem ersten Sieg unter Trainer Markus Kauczinski gestoppt. Die Hessen drehten am 19. Spieltag die Partie gegen den Halleschen FC und gewannen nach 0:1-Rückstand mit 2:1 (0:0). Der Schwede Gustaf Nilsson traf innerhalb von sechs Minuten doppelt - zunächst per Abstauber (59.), dann per Handelfmeter (65.).

Abwärtstrend des SV Wehen gestoppt (Foto: SID)

Michael Eberwein hatte die Gäste in Führung gebracht (53.), zum ersten Dreier seit sechs Wochen reichte es jedoch nicht. Mit 22 Punkten sind für den FC die Abstiegsränge nur noch vier Zähler entfernt, Wiesbaden hat fünf Punkte mehr auf dem Konto. Kauczinski war Anfang November als Nachfolger des entlassenen Rüdiger Rehm verpflichtet worden.

SID