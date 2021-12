Frauenfußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat eine weitere Leistungsträgerin langfristig an sich gebunden. Die österreichische Nationalspielerin Virginia Kirchberger verlängerte ihren am Saisonende auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis 2024. Dies teilten die Hessen am Freitag mit. Derzeit fehlt die Verteidigerin dem Tabellenvierten mit einem Schien- und Wadenbeinbruch.

Kirchberger verlängert vorzeitig bis 2024 (Foto: SID)

"Sie ist ein sehr wichtiger Bestandteil unseres Teams, als lautstarke und erfahrene Defensivstütze in der Abwehr sowie meinungsstarke Persönlichkeit", sagte Sportdirektor Siegfried Dietrich. Vor Kirchberger hatten in den vergangenen Wochen bereits Kapitänin Laura Freigang, Laura Feiersinger und Verena Hanshaw ihre Verträge bei der Eintracht verlängert.

SID