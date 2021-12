Starstürmer Mohamed Salah vom FC Liverpool führt das ägyptische Aufgebot für den Afrika-Cup in Kamerun (9. Januar bis 6. Februar) an. Die Organisatoren hatten die Abstellungsfrist auf den 3. Januar nach hinten geschoben, damit der erfolgreichste afrikanische Angreifer der Ligageschichte am Sonntag im Topspiel beim Champions-League-Sieger FC Chelsea antreten kann.

Salah geht beim Afrika-Cup für Ägypten an den Start (Foto: SID)

Zum Aufgebot von Nationaltrainer Carlos Queiroz gehört auch Stürmer Omar Marmoush vom VfB Stuttgart, der damit mindestens zum Bundesliga-Rückrundenstart bei der SpVgg Greuther Fürth am 8. Januar ausfällt.

SID