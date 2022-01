Es ist ein ganz gewöhnlicher Karriereschritt für einen Profisportler, nach der Karriere in das Promifach zu wechseln, da viele Spieler schon zur Zeit der aktiven Karriere diesen Status haben. Aber es gibt durchaus auch Menschen, die den umgekehrten Weg gegangen sind. Das funktionierte mal erfolgreicher und mal weniger gut. Es ist aber erstaunlich, welche Promis auch im sportlichen Sektor so talentiert sind, dass sie es sogar zu den Profis gebracht haben.

Der bekannte Schauspieler Jason Statham schaffte es vor seiner Filmkarriere, im Turmspringen für Großbritannien bei den Weltmeisterschaften anzutreten. So einige Promis haben versucht, sich mit den besten Sportlern zu messen.

Vanessa Mae / Ski Alpin

Vanessa Mae ist für ihr virtuoses Geigenspiel bekannt und in der populär-klassischen Musik eine feste Größe in Fernsehshows und bei Veranstaltungen. Schon früh wurde sie als Wunderkind bezeichnet und fidelt seitdem überall dort, wo es Taler dafür gibt. Aber Vanessa Mae hat auch eine olympische Vergangenheit und versuchte sich bereits 2014 in Sotschi als britische Starterin im Riesenslalom der Damen.

Dieses einmalige Intermezzo endete mit einem bedeutungslosen 67. Platz und einer Disqualifikation, da Vanessa Mae im Qualifikationsrennen in Manipulationsverdacht geraten war. Sie wurde daraufhin für vier Jahre gesperrt. Der Sportgerichtshof rehabilitierte sie in der Folge, aber eine Schulterverletzung beendete die Skisport-Karriere mit sofortiger Wirkung. Immerhin kommt Vanessa Mae damit auf eine Olympiateilnahme, was sicherlich nicht viele Menschen von sich behaupten können.

Sport Slots können im Online Casino ganz ohne Disqualifikationsgefahr gespielt werden. Hinzu kann noch ein sehr attraktiver 400% Bonus kommen, mit dem zu Beginn der Casinokarriere losgespielt werden kann. In den Spielbanken sind Online Slots für fast alle erdenklichen Sportarten vorhanden, so dass jedes auch noch so spezielle Interesse bedient werden kann.

Paul Newman / Rennsport

Paul Newman gehört sicherlich zu den großen Hollywoodstars der 50er und 60er Jahre. In seinen Filmen spielte Newman immer den Draufgänger, in dessen eiskalten blauen Augen man nie so ganz ablesen konnte, ob er auf der guten oder der bösen Seite der Geschichte stand. Schon in seinen Filmen spielte der Rennsport eine Rolle und so fühlte sich Newman berufen, im bereits höheren Alter in den 70er Jahren in das Rennauto zu steigen.

Im Jahr 1979 nahm er neben dem deutschen Rennsport-Profi Rolf Stommelen beim prestigeträchtigen 24-Stunden-Rennen von Le Mans teil. Das Duo belegte tatsächlich den ehrenvollen zweiten Platz, auch wenn Newman erheblich seltener am Steuer saß als der erfahrene Rennsportler Stommelen. Newman ließ diese Faszination nie mehr los und so fuhr er 2007 als 82-jähriger knapp ein Jahr vor seinem Tod sein letztes Rennen.

Das von ihm mitbegründete Newman Haas Racing Team fuhr in der amerikanischen Indy-Cart-Serie erfolgreich und ergatterte siebenmal die Meisterschaft. Ein durchaus erfolgreicher Einstieg in den Profisport für Paul Newman.

Costa Cordalis / Skilanglauf

Der Schlagersänger Costa Cordalis hatte schon immer eine geheime Leidenschaft, die für den gebürtigen Griechen im ersten Moment eher ungewöhnlich erscheint. Der Skilanglauf hatte es Cordalis angetan und im heimischen Schwarzwald hatte er ideale Trainingsbedingungen, was in Griechenland selbst wohl eher nicht der Fall gewesen wäre.

Cordalis blieb zwar hauptberuflich immer Sänger und Frauenschwarm, konnte sich aber nach einem Start beim schwedischen Vasalauf nicht mehr zurückhalten und wollte unbedingt ins Langlaufgeschäft einsteigen. 1984 verhinderte das griechische NOK einen Start bei den Olympischen Spielen in Sarajevo, als Cordalis immerhin schon das zarte Alter von 40 Jahren erreicht hatte.

Schon im Folgejahr ließ sich der Sänger nicht mehr aufhalten und startete für Griechenland bei der Weltmeisterschaft und belegte den 75. und damit letzten Platz im 30km-Rennen. Für Cordalis war dieser Start sicherlich die Erfüllung eines persönlichen Traums und auch eine wundervolle Werbeaktion, die auch seine Gesangskarriere weiter in Schwung hielt. Cordalis machte auch in den Folgejahren durch solche Aktionen auf sich aufmerksam, so dass der Verdacht bleibt, dass es auch um Selbstpromotion ging.

Albert von Monaco / Bobsport

Der Prinz von Monaco machte in jungen Jahren in vielerlei Hinsicht von sich reden. Der Wintersport hatte es ihm schon früh angetan, auch wenn er sich in vielen sportlichen Bereichen, so auch im Profifußball beim französischen Erstligisten AS Monaco, engagierte. Die sportlichen Aktivitäten nahmen für ihn nie ein Ende. Er fuhr die Rallye Paris-Dakar, trägt den schwarzen Gürtel im Judo und war auch schon Mitglied im Internationalen Olympischen Komitee (IOC).

Seine größte Leidenschaft galt allerdings dem Bobsport, den er für Monaco gleich bei fünf Olympischen Spielen ausüben durfte. Dreimal fungierte der Prinz von Monaco dabei als Fahnenträger seines Landes. Die beste Leistung gelang ihm im Jahr 1988 in Calgary, als Albert im Zweierbob auf den 25. Platz steuern konnte. Er hat sich mit seinen sportlichen Erfolgen und Qualifikationen internationales Ansehen und Respekt verdient und ist sicherlich einer der erfolgreichsten Promis, die in den Profisport eingestiegen sind.

Michael Jordan / Baseball

Hier muss sicherlich zunächst die Frage erörtert werden, was Michael Jordan, womöglich der beste Basketballspieler aller Zeiten, in dieser Rubrik verloren hat. Jordan hatte nach dem Tod seines Vaters den Basketballsport verlassen und wollte sich nun in einem ganz neuen Feld beweisen. Er hatte das ganz große Ziel, Profi-Baseballspieler zu werden, und begann sofort akribisch mit der Arbeit an diesem Projekt.

Er ist also faktisch ein Promi, der in einen völlig neuen Profisport eingestiegen ist. Die Chicago White Sox interessierten sich für den Namen Jordan, der auf jeden Fall Aufmerksamkeit versprach. Er spielte zunächst im Farmteam, was ihn faktisch schon zu einem Profi machte und kam auch in den Major Leagues zum Einsatz. Die White Sox nutzten die Öffentlichkeit aus und Jordan hing seinem Baseball-Traum nach, der nicht lange anhielt, da das Talent hier einfach nicht ausreichte. Jordan kehrte danach zum Basketball zurück und zementierte seine Position als überragender Spieler seiner Generation.

Fazit zu den bekanntesten Promis, die sich im Profisport versuchten

Es gibt noch zahlreiche weitere Beispiele für Prominente, die so sportbegeistert waren, dass sie auch dort die Leistungsbereitschaft hatten, um es ganz weit nach oben zu schaffen. Joey Kelly von der Kelly Family ist ein begeisterter Extremsportler, der sich nahezu jeden Sport sofort auf einem hohen Niveau aneignete und somit großartige Leistungen abseits des Gesangsmikrofons erbringen konnte. Promis können auf diese Art und Weise in einem völlig anderen Licht erscheinen und sehr menschlich werden.