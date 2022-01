Die Fußball-Nationalmannschaft Senegals ist bei Sportwettenanbieter bwin Favorit beim am Sonntag beginnenden Afrika-Cup. Den Turnier-Triumph der Senegalesen nach Rang zwei bei der letzten Auflage 2019 belohnt der Buchmacher mit dem 4,50-Fachen des Einsatzes.

Der Senegal gilt bei bwin als Favorit für den Afrika-Cup (Foto: SID)

Gute Chancen räumt das Unternehmen mit einer Quote von 5,50 auch Titelverteidiger Algerien ein, bei dem Gladbachs Linksverteidiger Ramy Bensabaini aufläuft.

Rekordchampion Ägypten und die Elfenbeinküste folgen in der Rangliste jeweils mit einer Titelquote von 8,50 noch vor Kamerun und Marokko (beide 9,50).

Favorit auf den Titel des Torschützenkönigs ist Liverpools Stürmerstar Mo Salah. Der Ägypter führt das Ranking mit einer Quote von 4,50 vor seinem Liverpooler Teamkollegen Sadio Mane aus dem Senegal (Quote 8,00) und dem Algerier Riyad Mahrez von ManCity (Quote 9.00) an. FC-Bayern-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting aus Kamerun ist mit einer Torjäger-Quote von 26,00 notiert.

SID