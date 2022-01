Während in Europa die Winterpause und die Vorbereitung für die Rückrunde sehr kurz ausfallen, ist in den USA die Meisterschaft 2021 bereits zu Ende. Erstmals hat sich der New York City FC den Titel geholt und geht ab 26. Februar als Titelverteidiger in die neue Spielzeit. Um euch die Liga mal näher zu bringen, haben wir alle wichtigen Informationen für euch zusammengefasst. Falls du dir mal ein Spiel vor Ort ansehen möchtest, benötigst du eine Einreisegenehmigung für die USA.

Der aktuelle Titelträger

Acht Jahre nach der Gründung der MLS hat sich der New York City FC (Bild oben) erstmals den Titel gesichert. Im Finale bezwang man Portland Timbers, nach einem 1:1 nach 120 Minuten, im Elfmeterschießen mit 4:2. Der Titelträger aus dem Jahr 2020, Columbus Crew, hat sich nicht für die Playoffs qualifiziert. Der New York City FC ging vom vierten Platz des Grunddurchgangs in die Playoff-Spiele. Zum Helden im Finale wurde New Yorks Keeper Sean Johnson, der im Endspiel zwei Elfmeter halten konnte.

Die Geschichte

Am 17. Dezember 1993 legte die USSF die Major League Professional Soccer (die Vorgängerin der MLS) als höchste professionelle Liga in den USA fest. Die Major League Soccer wurde im Februar 1995 als eigenständige Organisation gegründet. Der bekannteste Vorläufer der MLS war die North American Soccer League (NASL, 1968–1984), in der Fußball-Legenden wie Pelé und Franz Beckenbauer unter Vertrag standen.

Washingtons DC United dominierte die ersten Jahre der MLS und gewann in den ersten vier Spielzeiten dreimal den Titel. 1998 kam die Mannschaft Chicago Fire hinzu und holte gleich im ersten Jahr den Titel. Anschließend wurde es wieder etwas ruhig im US-Fußball. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2002 sorgte für ein Wiederaufleben des US-amerikanischen Fußballs und der MLS. Die Nationalmannschaft der USA erreichte überraschend das Viertelfinale des Turniers. Das Endspiel um den MLS Cup 2002 erreichte mit 61.316 Zuschauern im Gillette Stadium einen neuen Rekord. Der Fußball gewann wieder an Popularität. Nun folgen wieder namhafte Kicker dem Ruf der MLS. So soll etwa Neapels Lorenzo Insigne (Bild rechts) einen Vorvertrag beim Toronto FC unterzeichnet haben.

So wird in der MLS gespielt

In der Saison 2022 werden 28 Mannschaften teilnehmen. Davon kommen 25 aus den USA und drei aus Kanada. Bis 2023 wird die Liga auf 29 Mannschaften aufgestockt. Eine Saison dauert von März bis Dezember und startet mit der Regular Season, in der jede Mannschaft 34 Spiele austrägt. Die erfolgreichste (punktebeste) Mannschaft gewinnt den MLS Supporters' Shield. Danach spielen die besten 14 Teams in den sogenannten Playoffs im K.O.-System um den Titel. Aufgrund des Franchise-Systems, wie auch im American Football üblich, sind keine Auf- und Abstiege möglich. Die Liga ist in die Eastern und die Western Conference unterteilt. Es wird je ein Hin- und Rückspiel gegen jede Mannschaft der eigenen Conference ausgetragen (26 Spiele). Es werden acht Spiele gegen Mannschaften der anderen Conference gespielt.

Weitere Nachrichten über den amerikanischen Fußball gibt es auch auf ligaportal.at.

FotoCredits: Imago