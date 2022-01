Deutsche Fußballer sind auf der ganzen Welt bekannt. Im vergangenen Jahr war der Fußball seit der Weltmeisterschaft im November und Dezember geteilter Meinung über die Vorzüge vieler von ihnen. Ein genauerer Blick zeigt, dass die Spieler aus Deutschland es verstehen, zu überraschen.

Bayer-Mittelfeldspieler Wirz wird jüngster Spieler mit 50 Bundesligaspielen

Am 15. Dezember empfängt Bayer Hoffenheim am 16. Spieltag der deutschen Meisterschaft. Die Sitzung begann um 22:30 Uhr Moskauer Zeit. Bayer begann in der Startformation, als Stürmer Florian Wirz sein 50. Bundesligaspiel bestritt. Wie die Webseite OptaFranz berichtet, ist Wirz mit 18 Jahren, 7 Monaten und 12 Tagen der jüngste Spieler der Geschichte, der 50 Bundesligaspiele bestritten hat.

Bester Feldspieler der Bundesliga in dieser Saison

Bayern Münchens Stürmer Robert Lewandowski hat die Wahl zum besten Feldspieler der laufenden Bundesliga-Saison gewonnen. An der von Kicker organisierten Umfrage nahmen insgesamt 234 Spieler der deutschen Meisterschaft teil.

Der polnische Stürmer erhielt 39,7 % oder 365 Stimmen und setzte sich damit gegen Christopher Nkunk von RB Leipzig (10,3 %), Teamkollege Thomas Müller (41 Stimmen) und den aufstrebenden Star von Borussia Dortmund, den Norweger Erling Holann (38 Stimmen, 17,9 %) durch.

Robert Lewandowski hat in dieser Saison 41 Tore in Bundesligaspielen erzielt und damit einen neuen Rekord für Tore in einer einzigen Saison in der deutschen Fußballliga und Sportwetten online aufgestellt.

Der bisherige Rekord von 40 Toren stammt von einem anderen Bayern-Stürmer, Gerd Müller. Dies gelang ihm in der Saison 1971/1972.

Bayern vs. Leipzig

Bayern-Präsident Herbert Hainer hat auf die Vorwürfe reagiert, die Münchner hätten RB Leipzig durch den Kauf des Verteidigers Daio Upamekano und des Mittelfeldspielers Marcel Zabitzer absichtlich geschwächt.

"Wir kaufen keine Spieler ein, um den Gegner zu schwächen, sondern um zu sehen, auf welchen Positionen wir uns verstärken müssen. Die Transfers von Upamekano und Zabitzer waren ein logischer Schritt. Julian Nagelsmann hat mit ihnen gearbeitet und kennt sie", zitiert Bayern & Deutschland Heiner.

"Die Bayern stehen derzeit auf Platz 1 der Tabelle der Deutschen Bundesliga. "RB Leipzig steht auf Platz 9.

Fußballer des Jahres

Die deutsche Fußballerin des Jahres ist Nicole Billa, Stürmerin vom Club Hoffenheim, Österreich. Ihre Hauptkonkurrenten um den Titel waren Bayern München und die deutsche Stürmerin Lea Schüller sowie Wolfsburg und Nationaltorhüterin Almuth Schult.

Trainer des Jahres

Der Titel des Trainers des Jahres ging an Thomas Tuchel, den Mentor des Gewinners der UEFA Champions League, Chelsea FC. 129 Experten stimmten für ihn. Hansi Flick, der ehemalige Bayern-Trainer, der nach der UEFA EURO 2020 das Amt von Joachim Löw übernommen hat, erhielt nur 11 Stimmen weniger. Edin Terzic, der in der vergangenen Saison Trainer von Borussia Dortmund war, belegte mit 75 Stimmen den dritten Platz.

Bester Torhüter

Als bester Torhüter der Saison wurde außerdem Manuel Neuer von Bayern München mit 30,3% der Stimmen gewählt. Die International Federation of Football History and Statistics (IFFHS) kürte ihn zum besten Torhüter des vergangenen Jahrzehnts.

Der Torwart von Juventus Turin, Gianluigi Buffon, wurde Zweiter. Thibaut Courtois von Real Madrid vervollständigte die Top drei.