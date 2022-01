Fußball-Bundesligist Turbine Potsdam hat die nigerianische Nationalspielerin Onyinyechi Zogg (24) verpflichtet. Das gab der Ex-Meister am Sonntag bekannt. Die in der Schweiz geborene Verteidigerin spielte zuletzt in Frankreich bei ASJ Soyaux, im Sommer 2021 debütierte sie im Nationalteam Nigerias.

Onyinyechi Zogg wechselt nach Potsdam (Foto: SID)

"Wenn sie so arbeitet, wie wir sie kennengelernt haben, wird sie hoffentlich noch recht zügig im Laufe der Rückrunde eine Verstärkung sein", sagte Turbine-Trainer Sofian Chahed.

SID