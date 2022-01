Andreas Heraf, ehemaliger Chefcoach der SV Guntamatic Ried und seit Ende Dezember das Zepter bei Türkgücü München schwingend, sowie seinem Co-Trainer Goran Djuricin (von April 2017 bis September 2018 Cheftrainer vom SK Rapid) droht laut Medienberichten mit dem deutschen Drittligisten ein Punkteabzug. Wirtschaftlich angeschlagen, läuft es auch sportlich beim in 2001 als Nachfolger des insolventen SV Türk Gücü München gegründet Klub, der 2020 in die 3. Liga aufstieg, nicht. Seit Mitte Oktober wartet der Tabellen-17. auf einen Sieg. Die finanzielle Schieflage des Klubs schließt gar ein Worst case-Szenario nicht aus.

Laut der „Süddeutschen Zeitung“ hat die Überprüfung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ergeben, dass ca. 2 Mio. Euro fehlen. Der Klub könne „nicht alle erforderlichen Nachweise zur Nachlizensierung“ aufbringen heißt es in der renommierten Tageszeitung . Ein Punkteabzug sei daher wahrscheinlich.

Sportlich misslang die Premiere für die beiden gebürtigen Wiener und Freunde Andreas Heraf & Goran Djuricin ebenfalls. Bei der 2. Mannschaft des Bundesligisten SC Freiburg kassierte das Trainer-Team mit Türkgücü eine 2:4-Niederlage.

Quo vadis, "Projekt Türkgücü"?

Als Präsident und Investor Hasan Kivran den Verein 2016 in der Bezirksliga übernahm, startete er mit großen Ambitionen. Man wolle den Verein zur zweiten Kraft in München hinter dem FC Bayern machen, hieß es damals. Immobilien-Geschäftsmann Kivran steckte viel Geld in den Verein – und war mit ihm nach einem Durchmarsch 2020 in der 3. Liga angekommen. Doch seither stockt das Projekt. Wie ein Insider gegenüber Ligaportal verriet, habe der Türkgücü-Präsident seine Aktivitäten als Geldgeber des Vereins eingestellt, weil es vereinsinterne Probleme gäbe.

Bei "heimatsport.de" war zu lesen, dass Türkgücü im vergangenen Sommer noch an die Börse gehen und dafür Anteile im Wert von acht Mio. Euro verkaufen wolle. Das Projekt liegt nach zu geringer Nachfrage auf Eis. Zudem hat der Verein keinen Hauptsponsor. "Geisterspiele" drücken die ohnhein geringen Zuschauereinnahmen gegen Null.

Spieler zahlen Zimmer bei Auswärtsspiel in Freiburg - Punkteabzug wahrscheinlich

Die finanzielle Misere geht auch an der Mannschaft nicht spurlos vorbei. Zuletzt gab es neun sieglose Spiele in Serie. Nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" kann sich der Verein nicht einmal mehr die Kosten rund um einen Spieltag leisten. Der Verein wäre zum Auswärtsspiel in Freiburg am Dienstag gerne mit einem Rumpfkader angereist, um die Hotelkosten so gering wie möglich zu halten, schreibt die Zeitung. Daraufhin sollen die Spieler aus der Mannschaftskasse ein zusätzliches Zimmer gezahlt haben, damit nicht einzelne Teammitglieder zuhause bleiben müssen.

Es deutet daraufhin, dass Türkgücü zunächst drei Punkte abgezogen werden. Dies war auch beim KFC Uerdingen in der vergangenen Saison der Fall. Sollte Türkgücü – wie der KFC – jedoch in absehbarer Zeit kein Geld auftreiben können, um die kolportierte Zwei-Mio.-Finanzlücke zu schließen, wäre der Gang vors Insolvenzgericht unausweichlich – und obendrein neun Punkte Abzug die Folge.

Foto: IMAGO / Beautfiul Sports