Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben sich in der Bundesliga durch einen 3:0 (2:0)-Erfolg bei Turbine Potsdam an die Tabellenspitze geschossen. Lena Lattwein (3.) und Tabea Waßmuth (22./82.) trafen für die DFB-Pokalsiegerinnen, die zum fünften Sieg in den letzten sechs Spielen ohne Niederlage kamen.

Tabea Waßmuth (r.) trifft gleich zwei Mal für den VfL (Foto: SID)

Mit 29 Punkten zog der VfL an Titelverteidiger Bayern München (28) und der TSG Hoffenheim (27) vorbei. Turbine belegt mit 21 Zählern den fünften Platz.

SID