Frauen-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat innerhalb weniger Wochen die dritte deutsche Fußball-Nationalspielerin langfristig an sich gebunden. Wie der Verein mitteilte, verlängerte Spielmacherin Sjoeke Nüsken ihren zum Saisonende auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis Sommer 2024. Die 21-Jährige war 2019 nach Frankfurt gewechselt, in der Nationalmannschaft gelangen ihr in neun Spielen zwei Treffer.

Spielmacherin Nüsken (l.) verlängert ihren Vertrag (Foto: SID)

Nüsken sei "ein wesentliches Herzstück unseres großartigen Teams", sagte Sportdirektor Siegfried Dietrich: "Sjoeke zählt in Deutschland und Europa zu den Ausnahmespielerinnen, die schon in jungen Jahren mit großen individuellen Qualitäten, als Spielmacherin, kluge Impulsgeberin und Teamplayerin für die Entwicklung einer ganzen Mannschaft eine besondere Rolle spielen kann."

Vor Nüsken hatten bereits die Nationalspielerinnen Laura Freigang und Sophia Kleinherne ihre Verträge am Main langfristig verlängert.

SID