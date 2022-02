Hiobsbotschaft für ÖFB-Teamstürmer Ercan Kara. Wenige Tage nach seinem Transfer vom Admiral Bundesliga-Vizemeister SK Rapid Wien in die MLS (Major-Soccer-League) zu Orlando City SC verletzte sich der 26-jährige Wiener Medieninformationen nach im "Pre-Saison-Match" gegen Dallas im Sprunggelenk-Bereich.

Der Auftakt seines USA-Abenteuers steht für den 1,92-Meter-Angreifer somit unter keinem guten "Stern". Der Ex-Rapidler erlitt am Samstag im sogenannten "Pre-Season-Match" seines neuen MLS-Klubs Orlando City SC gegen den FC Dallas (0:1) nach Foulspiel an ihm noch vor der Halbzeit eine Beinverletzung, vermutlich im Knöchelbereich. Folglich wird Tesho Akindele eingewechselt, während der ÖFB-Teamstürmer mit Unterstützung von Betreuern die Seitenlinie entlang humpelnd das Spielfeld verlässt.

Ein Golf-Cart bringt Kara vom Gelände (siehe Video unten). Sein neuer Klub wolle sich erst nach genaueren Untersuchungen zu Details äußern. Der Wiener war vor etwas mehr als einer Woche von Hütteldorf in die Major League Soccer (MLS) nach Florida gewechselt.

Ercan Kara taken off the pitch on a golf cart, after suffering a lower body injury pic.twitter.com/58NVTKadxH