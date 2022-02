Jedes Jahr fahren die großen Fußballmannschaften in ein Trainingslager, um sich auf die Saison vorzubereiten. Dabei wird sich im engsten Kreis getroffen, um die körperlichen und mentalen Stärken zu fördern und das Team auf das Saisonziel einzuschwören.

Was für die Profis gilt, muss für Amateure und Vereine aus den unteren Ligen nicht unmöglich sein. Von einem Trainingslager profitieren in Mannschaftssportarten alle Beteiligten. Allerdings muss in die Vorbereitung und Organisation eines Trainingslagers für Amateure besondere Sorgfalt gesteckt werden, sind die Beteiligten doch in der Regel berufstätig und das Budget begrenzt.

Im Trainingslager das Team auf das Saisonziel einschwören! (Foto: blende12 bei Pixabay)

Macht ein Trainingslager für Amateure Sinn?

Zwar steht im Trainingslager wie im herkömmlichen Training unter der Woche das Arbeiten mit dem Ball, Konditionsarbeit und taktisches Geschick im Fokus. Doch ein Aufenthalt außerhalb der Routine ermöglicht andere Aktivitäten, die das Teambuilding fördern und die Chemie innerhalb der Mannschaft stärken. Daher ist ein Trainingslager auch für Teams aus den unteren Ligen und im Jugendbereich von Vorteil.

Vorteile eines Trainingslagers

In einem abgeschotteten Trainingslager bleibt die Mannschaft unter sich und kann sich komplett auf das Training konzentrieren. Anders als zu Hause können so mehrere Einheiten täglich abgehalten werden, der Fokus bleibt auf hohem Niveau. Der Übungsleiter hat dabei die Gelegenheit, auch taktische Aspekte des Spiels abzuarbeiten. Dies gilt sowohl für den einzelnen Spieler als auch für das Mannschaftsgefüge. Im Trainingslager hat das Team Gelegenheit, Standardsituationen wie Freistöße und Eckbälle zu üben und gewisse Spielsituationen zu trainieren.

Daneben ist der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft von entscheidender Bedeutung, wenn es um den Kampf um Punkte geht. Mit dem Teamgedanken im Vordergrund können sich die Spieler einer Mannschaft untereinander besser kennenlernen. Es wird leichter, Neuverpflichtungen zu integrieren. Die Generationen innerhalb einer Mannschaft werden zusammengeführt und Grüppchenbildung verhindert.

Planung und Organisation des Trainingslagers

Die Durchführung eines Trainingslagers im Bereich des Amateurfußballs verlangt von allen Beteiligten ein Stück weit Individualismus und Kreativität. Während Leibchen, Bälle, Schuhe und sonstiges Trainingsmaterial als Schnäppchen mit Meinedeals.de ermittelt werden können, muss die Organisation und Planung eines Trainingslagers im Amateurbereich auf mehrere Schultern verteilt werden. Dabei beginnt die Arbeit für die Organisatoren schon Monate im Vorfeld.

Ortswahl

Für ein Trainingslager bieten sich viele Lokalitäten an. Die Dauer und die Ausstattung mit Sponsorengeldern bestimmen dabei die Rahmenbedingungen. Ist die Zeit auf ein Wochenende begrenzt, sollte die Destination nicht allzu weit von den heimischen Gefilden angesiedelt sein. Die Grundausstattung der Unterkunft entspricht eher der einer Jugendherberge denn der eines 5-Sterne-Hotels.

Allerdings sollte ein Sportplatz in gutem Zustand und Laufstrecken in der näheren Umgebung der Unterkunft liegen und im Idealfall zu Fuß erreichbar sein. Andere Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung lockern dabei den Rahmen auf, bieten innerhalb der Gruppe einen hohen Unterhaltungswert und tragen zur aktiven Regeneration bei.

Letztendlich ist die Gestaltung der Abendplanung nicht zu unterschätzen. Gemeinschaftliche Ausflüge oder Besuche in gastronomischen Einrichtungen sorgen für Unterhaltung und stärken das Mannschaftsgefüge.

Transport

Der Transport von Mannschaft und Betreuerteam stellt eine erste Aufgabe für die Organisatoren dar. In der Regel wird ein Bus samt Fahrer für die Dauer des Trainingslagers gemietet. Etwas günstiger kommt der Verein davon, wenn er mehrere Vans mietet, die von den Spielern selbst gefahren werden. Bei entfernteren Zielen muss sich um Flugtickets bemüht werden.

Aufbau

Grundsätzlich bleibt der Aufbau eines Trainingslagers jedem Trainerstab selbst vorbehalten. Er kann sehr variabel ausgekleidet werden. Inzwischen hat sich die Auffassung durchgesetzt, dass den Bausteinen Training, Teambuilding und Freizeit jeweils ungefähr das gleiche Gewicht eingeräumt werden sollte.

Zimmerverteilung

Mit der Zimmerverteilung hat die Organisation des Trainingslagers ein Instrument an der Hand, dass die mannschaftliche Geschlossenheit fördern kann. Gruppeninterne Strukturen können gebildet und gestärkt werden. So wird der generationenübergreifende Zusammenhalt gefördert, wenn der junge Neuzugang zusammen mit der Vereinslegende das gleiche Zimmer teilt.

Medizinische Versorgung

In der Regel hat ein Amateurverein keinen Arzt im Trainingslager dabei. Das können sich die wenigsten unterklassigen Teams leisten. Deshalb muss hier ein gut ausgestatteter Medizinkoffer, wie er am Spieltag zum Einsatz kommt, ausreichen.