Trotz anhaltender Personalprobleme geht Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg den Start ins EM-Jahr optimistisch an. "Ich glaube, dass alle jetzt fehlenden Spielerinnen bis zur EM die Möglichkeit besitzen, wieder gesund und fit zu werden", sagte Voss-Tecklenburg bei einer Medienrunde zum anstehenden Vier-Nationen-Turnier "Arnold Clark Cup" in England.

Martina Voss-Tecklenburg startet optimistisch ins Jahr (Foto: SID)

Bei der wichtigen Standortbestimmung vor der EURO (6. bis 31. Juli) muss sie unter anderem auf Spielführerin Alexandra Popp (Knie), Dzsenifer Marozsan (muskuläre Verletzung), Marina Hegering (Knie) und Melanie Leupolz (Long Covid) verzichten. Letztere werde in der Belastung bei ihrem Verein FC Chelsea schrittweise aufgebaut: "Wir drücken Melly die Daumen, dass es bald erledigt ist, weil es natürlich eine sensible Geschichte ist."

Die "sportlich herausragenden" Aufgaben gegen EM-Gruppengegner Spanien (17. Februar/15.30 Uhr), Olympiasieger Kanada (20. Februar/21.15 Uhr) und Gastgeber England (23. Februar/20.30 Uhr) werden angesichts der Ausfälle nicht einfacher. "Das sind drei Topnationen, die uns alles abverlangen. Wir freuen uns, weil wir das wirklich brauchen fünf Monate vor der EM", sagte Voss-Tecklenburg.

Die Pandemie bleibt eine Herausforderung, zumal nicht der komplette Kader geimpft ist. "Es hat dann, wenn es so ist, medizinischen Hintergrund", erklärte Voss-Tecklenburg. Es sei aber "theoretisch" möglich, Spielerinnen ohne vollständigen Impfschutz mitzunehmen.

Der Rekordeuropameister trifft sich am Montag in Frankfurt/Main. Nach einem Mittagessen mit Bundestrainer Hansi Flick und DFB-Direktor Oliver Bierhoff am Dienstag geht es dann nach England, wo in Middlesbrough, Norwich und Wolverhampton gespielt wird.

SID