Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück hat in der 3. Fußball-Liga den Sprung in die Aufstiegszone verpasst. Die Lila-Weißen blieben durch ein 1:1 (0:1) bei Abstiegskandidat Viktoria Köln zwar auch in ihrem siebten Spiel seit dem Jahreswechsel ungeschlagen, konnte den Tabellendritten 1. FC Saarbrücken aber nicht vom Relegationsrang verdrängen. Köln hingegen vergrößerte seinen Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf fünf Zähler.

Der VfL Osnabrück rückt auf Platz fünf (Foto: SID)

Die seit inzwischen vier Runden sieglosen Platzherren waren nach 30 Minuten durch David Philipp in Führung gegangen. Fünf Minuten nach der Pause gelang Osnabrück jedoch durch Sven Köhler der Ausgleich.

Osnabrück liegt in der Tabelle einen Punkt hinter Saarbrücken gleichauf mit Mitabsteiger Eintracht Braunschweig auf dem fünften Platz. Der 1. FC Kaiserslautern belegt mit weiteren drei Punkten Vorsprung als Tabellenzweiter den ersten Aufstiegsplatz. Mit einem Polster von zwölf Zählern auf die Pfälzer steht der 1. FC Magdeburg an der Spitze.

SID