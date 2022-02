Radar, Radar am Straßenrand, wer ist der schnellste Fußballer im ganzen Land? Wenn es um Geschwindigkeit geht, werden immer wieder Namen wie Kylian Mbappe, Leroy Sane oder auch Kingsley Coman genannt. Doch wer ist wirklich der schnellste Kicker in der Fußballwelt? Wir haben uns die „Radarbilder“ der „Temposünder“ mal genauer angesehen und sind dabei auch auf einige überraschende Namen gestoßen. Sollte deine Lunge nicht mehr so zuverlässig arbeiten, dann raten wir zu einem persönlichen Termin beim Lungenfacharzt.

Platz 10: Ousmane Dembele (FC Barcelona) – 35,9 km /h

Der ehemalige Dortmunder Ousmane Dembele hat es gerade noch so in die Top 10 der schnellsten Kicker geschafft. 2019 wechselte der Franzose um rund 105 Millionen Euro zum FC Barcelona und ist damit bis heute der sechstteuerste Spieler.

Platz 9: Erling Haaland (Borussia Dortmund) – 36 km/h

Der Norweger und Ex-Salzburger Erling Braut Haaland hat bereits in seiner ersten Saison beim BVB gezeigt, welch unwiderstehlichen Antritt er hat. Seine Höchstgeschwindigkeit von 36 km/h erreichte er beim Spiel gegen Paris Saint Germain. Der junge Mann hat eine Lunge wie ein Pferd.

Platz 8: Romelu Lukaku (FC Cheslea) – 36,25 km/h

Belgiens Mittelstürmer Romelu Lukaku geht derzeit für den FC Chelsea auf Torjagd. Lukaku postete ein Video auf Twitter und die Höchstgeschwindigkeit, die er während seines Trainings bei Manchester United (2017-2019) erreichte, betrug 36,25 km/h.

Platz 7: Alphonso Davis (FC Bayern) – 37,10 km/h

Bayerns Senkrechtstarter Alphonso Davis hat in der Deutschen Bundesliga schon oft gezeigt, dass er kaum zu stoppen ist, wenn es um die Geschwindigkeit geht. Seinen Top-Speed von 37,10 km/h erreichte der Kanadier allerdings im Ländermatch zwischen Kanada und Panama. Damit war er auch der schnellste Kicker im Kalenderjahr 2021.

Platz 6: Phil Foden (Manchester City) – 37,12 km/h

Guardiolas „Super-super-super-Spieler“ Phil Foden hat sich ebenfalls einen Platz in den Top 10 der schnellsten Kicker gesichert. Schon 2017 gewann er den Goldenen Schuh der FIFA U-17-Weltmeisterschaft und im selben Jahr wurde er auch zur BBC Young Sports Personality Of The Year ernannt. Bei den Citizens wurde er mit 37.12 km/h geblitzt.

Platz 5: Fred (Manchester United) – 37,28 km/h

Eher überraschend schaffte es Manchester Uniteds Fred in die Top 5 der Speed Kings. Am 13. Juni unterschrieb er bei Shakhtar Donetsk und gewann 10 Trophäen, bevor er 2018 zu Manchester United wechselte und dort mit 37,28 km/h seine Bestmarke erreichte.

Platz 4: Aaron Wan Bissaka (Manchester United) – 37,59 km/h

Der nächste Manchester United-Spieler der es in diese Liste geschafft hat ist Aaron Wan Bissaka. Der Rechtsverteidiger kam 2019 von Crystal Palace zu den Red Devils und schaffte es mit 37,59 km/h seine Geschwindigkeit unter Beweis zu stellen.

Platz 3: Mason Greenwood (Manchester United) – 37,59 km/h

Bronze geht an Mason Greenwood. Wieder ist es ein Spieler von Manchester United, der mit Speed auf sich aufmerksam macht. Der Youngster debütierte im September 2019 in der UEFA Europa League gegen Astana, in dem er im Alter von 17 Jahren und 353 Tagen zum jüngsten Torschützen von Manchester United in einem europäischen Wettbewerb wurde.

Platz 2: Adama Traore (FC Barcelona) – 38 km/h

Der Spanier, der im Winter von den Wolverhampton Wanderers zum FC Barcelona wechselte, galt bis vor Kurzem als der schnellste Spieler der Welt. Seine Höchstgeschwindigkeit von 38 km/h hat der Stürmer noch in einer Trainingseinheit bei den „Wolves“ in England aufgestellt.

Platz 1: Kylian Mbappe (PSG) – 38 km/h

Viele werden es schon geahnt haben. Kylian Mbappe ist der schnellste Spieler der Fußballwelt. Zwar hat er die gleiche Höchstgeschwindigkeit erreicht wie Adama Traore, doch der Franzose erreichte diese Top-Marke bereits mehrmals. Damit gilt er offiziell als schnellster Spieler der Welt. Seine 38 km/h wurden unter anderem auch beim Gewinn des WM-Titels Frankreichs gemessen. Seine Lungenfunktion ist exzellent.

Quelle: speedsdb.com | FotoCredits: imago-images.com