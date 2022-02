Der Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken will bundesweite Stadionverbote für fünf Personen erwirken, die am Samstag bei der 0:1-Pleite gegen Viktoria Köln an einem Platzsturm nach Spielende beteiligt gewesen waren. Dies gab der FCS am Montag bekannt.

Saarbrücken möchte Stadionverbote für fünf Personen (Foto: SID)

Nach Klubangaben sei ein Verfahren zur Durchsetzung eines Stadionverbotes gegen die betreffenden Personen eingeleitet worden. "An Hand öffentlich zugänglicher Quellen aus den Übertragungsformaten von MagentaSport und des Saarländischen Rundfunks konnten Personen identifiziert werden, die die Stadionregeln grob missachtet und durch die Ausübung von Gewaltakten auffällig geworden sind", teilte der Ex-Bundesligist mit.

SID