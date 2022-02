Nachdem Wochen zuvor Dominik Thalhammer noch den LASK in das ÖFB-Cup-Finale und zum zweiten Mal in Folge in den Europacup geführt hatte, wurde der ehemalige Chefcoach der Linzer am 12. September 2021 nach sechs Liga-Spielen ohne Sieg entlassen. Seit Ende November ist der ehemalige ÖFB-Frauen-Teamchef und Leiter der ÖFB-Trainerausbildung neuer Cheftrainer bei Cercle Brügge und führte die Belger mit acht Siegen in 12 Partien aus dem Tabellenkeller ins obere Mittelfeld.

Freude nach dem Samstag-Sieg für Cercle Brügge bei Trainer Thalhammer und Matondo Rabbi. Der 1,75-Meter große Leihspieler vom FC Schalke 04, der für Wales acht Länderspiele absolvierte und in der "Beatles-Stadt" Liverpool geboren wurde, erzielte den 2:0-Endstand.

Thalhammer holte Cercle Brügge, Partnerklub von AS Monaco, wieder aus den Niederungen der Tabelle der "Eerste Klasse" heraus. Nach dem Fabelstart mit sieben Siegen aus den ersten acht Partien (die einzige Niederlage war am 18. Dezember auswärts bei Spitzenreiter Union St. Gilloise), gab es zwar zuletzt drei Dämpfer mit zwei Niederlagen und einem Remis, ehe der Tabellenneunte am Samstag vor 3.872 Zuschauern mit dem 2:0 gegen K Beerschot VA wieder voll "anschrieb".

Thalhammer war beim Vorjahres-16., der in der vergangenen Saison gerade noch den Klassenerhalt schaffte, durch die guten Pressingwerte beim LASK aufgefallen. Der Wiener verriet dem Kurier, dass er im Herbst auf der Plattform LinkedIn angeschrieben worden sei. Und zwar von einem Headhunter einer Firma aus den USA, die intensiv mit Daten arbeitet und mit vielen Vereinen in Europa kooperiert.

"Mir wurde mitgeteilt, dass es in Belgien einen Klub gibt, der einen Trainer für einen gewissen Spielstil sucht. Nach einem Telefonat mit diesem Headhunter kam es zu einem Hearing beim Klub," wird der neue Cercle-Chefcoach zitiert.

Cercle Brügge auf den "Spuren von Red Bull Salzburg"?

Der am 9. April 1899 gegründete Cercle Brugge Koninklijke Sportvereniging, so der komplette Name, teilt sich das Jan-Breydel-Stadion mit dem 17-maligen belgischen Meister FC Brügge. Die Grün-Schwarzen wurden drei Mal Belgischer Meister, die Erfolge liegen allerdings schon über 90 Jahre zurück mit 1911, 1927 und 1930.

Thalhammer zur Philosophie des Traditionsklubs: "Man will hier mit Unterstützung von Partnerklub und Inhaber AS Monaco einen sehr intensiven Spielstil mit ganz jungen Spielern implementieren. Wir sind die jüngste Mannschaft in der belgischen Liga und wollen uns in Hinblick auf die Spielweise ein Alleinstellungsmerkmal erarbeiten. Da gibt es in Belgien Potenzial, im Vergleich dazu wurde mit diesem Stil in Österreich in Salzburg 2012 schon früher begonnen."

Der Familienvater erläutert, wie er den Klub vom November bis Februar aus der Abstiegszone führte: "Entscheidend war, nicht allzu viel zu verändern, sondern eine Strategie der kleinen Schritte zu gehen und den Spielern das Warum zu liefern für diese Spielweise. Das, was man tut, muss man auch gerne tun und nicht einfach nur Pressing spielen, weil es halt die Philosophie des Vereins ist. Neben dieser Überzeugungsarbeit ging es auch um Details. Etwa, ob man einen Gegenspieler im Bogen anläuft, oder direkt. An dritter Stelle hat geholfen, dass wir gleich erfolgreich waren. Denn der Anfang war wie beim LASK auch hier nicht leicht. Ich habe gedacht, das wird ein Déjà-vu."

"In Linz hat man nicht verstanden, wieso Valérien Ismael gehen musste"