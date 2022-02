DFB-Kapitänin Alexandra Popp wird dem Fußball-Vizemeister VfL Wolfsburg noch nicht am kommenden Wochenende, aber in "sehr naher Zukunft" wieder zur Verfügung stehen. Das teilte der Sportliche Leiter Ralf Kellermann in einer Medienrunde am Donnerstag mit.

Alexandra Popp steht bald wieder auf dem Rasen (Foto: SID)

Nach einer langwierigen Knorpelverletzung musste Popp Ende Januar ein weiteres Mal am Knie operiert werden. Nun sei Popp wieder auf dem Level wie vor ihrem Testspiel-Comeback, nach dem der erneute Eingriff nötig wurde. Davor hatte die 31-Jährige fast neun Monate pausiert. Am Sonntag (14.00 Uhr/MagentaSport) bestreitet der DFB-Pokalsieger sein Nachholspiel gegen Liga-Schlusslicht SC Sand.

Zudem verkündete Kellermann, dass Europameisterin Shanice van de Sanden den VfL mit Ablauf ihres Vertrages im Sommer verlassen wird. Die niederländische Offensivspielerin konnte sich in Wolfsburg seit ihrem Wechsel 2020 von Olympique Lyon nie fest in die erste Elf spielen.

Auch Eigengewächs Lotta Cordes wird den Verein nach der Saison verlassen. Bereits seit Wochen ist der Abschied von Torhüterin Almuth Schult bekannt. Nach der Verpflichtung der Nationalspielerinnen Merle Frohms (Eintracht Frankfurt) und Jule Brand (TSG Hoffenheim) sei auf jeden Fall geplant, "den Kader im Sommer weiter zu verstärken".

SID