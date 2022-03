Sky Deutschland hat sich langfristig die Live-Übertragungsrechte am DFB-Pokal der Frauen gesichert. Die neue Vereinbarung gilt bis einschließlich der Saison 2025/2026, wie der Sender zum Weltfrauentag am Dienstag verkündete. Verbreitungswege über alle Sky-Plattformen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Liechtenstein, Luxemburg und Südtirol sind inbegriffen.

Sky sichert sich die Rechte für den DFB-Pokal der Frauen (Foto: SID)

"Wir freuen uns sehr, dass Sky zusammen mit dem DFB die Sichtbarkeit des DFB-Pokals der Frauen nachhaltig und langfristig vorantreibt", sagte Holger Blask, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb der DFB GmbH: "Dies ist eine großartige Entwicklung, denn nie zuvor gab es so viele Pokalspiele live im TV. Die Fans werden künftig bereits bei ausgewählten Spielen der ersten Runden und dann ab Viertelfinale bei jedem Spiel dabei sein, wenn die Entscheidungen fallen."

Charly Classen, Sportchef von Sky Deutschland, meinte: "Zukünftig wollen wir den Sportlerinnen eine noch größere Plattform bieten." Bereits in der aktuellen Saison überträgt der Sender ein Topspiel jeder Runde des Frauen-Pokals.

SID