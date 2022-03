Für Lina Magull (27) von Meister Bayern München zählt das deutsche Fußball-Nationalteam derzeit nicht zum Favoritenkreis der anstehenden Frauen-EM in England (6. bis 31. Juli). "Das denke ich aktuell nicht. Vielleicht kann das aber auch ein Vorteil werden, wenn wir etwas unterschätzt werden", sagte die Mittelfeldspielerin im Spox-Interview.

Magull sieht DFB-Team aktuell nicht in Favoritenrolle (Foto: SID)

Sie sei "trotzdem positiv gestimmt, dass wir im April die Spiele und die beiden Trainingslager vor der EM nochmal gut nutzen werden. Das wird uns auch nochmal weiterhelfen, bestimmte Dinge auf dem Platz besser einstudieren zu können."

Beim Viernationenturnier im Februar in England war der ersatzgeschwächte Rekordeuropameister mit nur einem Punkt aus drei Spielen gegen Topteams Letzter geworden. Andere Nationen seien eingespielter, so Magull: "Wir haben in den letzten Jahren viel rotiert, der erweiterte Kader ist sehr groß. Mit Blick auf die EM muss der bald eingeschränkt werden, sodass wir uns einspielen können."

SID