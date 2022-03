In der Multi-Milliarden-Dollar-Arena der Online Glücksspiele sind die Sportwetten eines der am schnellsten wachsenden Segmente. In der Welt der Sportereignisse ist der Profifußball eine der meistgesehenen Sportarten weltweit. Wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, erhalten Sie das aufregende Erlebnis, auf Fußball zu wetten, und es ist kein Wunder, dass Spieler aus der ganzen Welt zu Online Sportwetten strömen, um jedes Wochenende ihre Wetten auf ihre Lieblingsmannschaften und bestimmte Spieler zu platzieren.

Photo by Chaos Soccer Gear on Unsplash

Wenn Sie neu bei Sportwetten sind, kann das entmutigend sein. Sie müssen nicht nur die für Sie am besten geeignete Plattform auswählen, sondern auch die Quoten verstehen, damit Sie Ihre Wetten klug platzieren können. In diesem Leitfaden für Anfänger werden wir Ihnen die Welt der Sportwetten und Fußballquoten etwas näher bringen.

Erste Schritte

Bevor Sie mit dem Platzieren von Wetten beginnen können, müssen Sie ein Konto bei einer Sportwetten Plattform eröffnen. Als Anfänger ist es sinnvoll, Plattformen zu vergleichen, um diejenige zu finden, die Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.

Es gibt viele österreichische und deutsche Webseiten, die diese Vergleichsarbeit leisten und es Ihnen leicht machen, Sportwettenanbieter zu finden, die in Österreich beliebt sind und gute Werbe Boni für den Einstieg bieten. Einer der attraktivsten Boni, nach denen Sie Ausschau halten sollten, sind Einzahlungsboni, denn damit können Sie den Service des Sportwetten Anbieters testen. Halten Sie also bei Ihrer Recherche die Augen offen nach der Option für Freispiele ohne Einzahlung Österreich.

Allgemeine Begriffe bei Fußballwetten

Es ist hilfreich, die Sprache und die Begriffe der Sportwetten Welt zu verstehen, und dies sind einige der gebräuchlichen Begriffe, denen Sie begegnen werden. Der Einsatz bezieht sich auf den Geldbetrag, den Sie auf eine Wette setzen, und damit auf das, was Sie verlieren können, wenn Sie die Wette verlieren - mit anderen Worten, was auf dem Spiel steht.

Der Wetteinsatz ist die Wette selbst und die Auswahl bezieht sich auf das, worauf Sie gewettet haben, z.B. auf den Sieg einer Mannschaft oder einen anderen Aspekt eines Spiels. Die Quote schließlich bezieht sich auf die Wahrscheinlichkeit des Ausgangs der von Ihnen platzierten Wette. An diesem Punkt beginnen die meisten Menschen, sich verwirrt zu fühlen. Es lohnt sich also, das Konzept der Quoten ein wenig näher zu beleuchten, damit Sie keine Fehler machen.

Wie werden die Quoten ermittelt - Datenanalyse

Alle Quoten werden von den Buchmachern im Vorfeld der Spiele festgelegt, und zwar durch die Analyse aller möglichen verfügbaren Informationen.

Jede einzelne relevante Information wird berücksichtigt, von früheren Ergebnissen bis hin zu Verletzungen, Suspendierungen und der Verfassung eines bestimmten Spielers, seiner Position in der Liga Aufstellung, den Aussagen der Teammanager in den Pressekonferenzen und so weiter.

Auf diese Weise können die Analysten und Compiler mit Hilfe ausgeklügelter Tools und Formeln für jedes Spiel eine Reihe von Wahrscheinlichkeiten aus statistischer Sicht erstellen.

Cash Projektionen und Gewinnspannen

Sobald die Buchmacher die Wahrscheinlichkeiten ermittelt haben, arbeiten sie mit Algorithmen, um die Cash Projektionen und Margen für jeden Satz von Wahrscheinlichkeiten einzubeziehen, d.h. sie sagen voraus, welche Wetten auf jedes mögliche Ergebnis platziert werden.

Dies ermöglicht es ihnen, Margen oder Quoten festzulegen, die etwas niedriger sind als sie sein sollten, um sicherzustellen, dass sie insgesamt kein Geld verlieren. Das macht es für den Wettenden spannend, denn er sagt nicht nur den Ausgang der Wochenendereignisse seiner Lieblingsmannschaft voraus, sondern er tritt auch jedes Mal gegen das sogenannte Haus an, wenn er eine Wette platziert.

Wie die Quoten dargestellt werden

Die Quoten bei Fußballwetten, für beispielsweise österreichische Spieler, werden auf eine von zwei Arten dargestellt. Dezimalquoten werden als Dezimalzahl dargestellt, und diese Zahl gibt an, was Sie für jede von Ihnen gesetzte Währungseinheit gewinnen können.

Wenn die Quote für Ihre Wette beispielsweise 3,5 beträgt, bedeutet dies, dass Sie für jeden 1 Euro, den Sie setzen, 3,5 Euro gewinnen.

Bruchteilige Quoten enthalten ähnliche Informationen, werden aber auf eine andere Art und Weise dargestellt, und dies ist die häufigste Art, Quoten anzugeben. Zum Beispiel kann die Quote für den Sieg einer Mannschaft gegen eine andere mit 5/1 angegeben werden.

Wie Quoten das Wetten beeinflussen

Quoten helfen Ihnen bei der Entscheidung, worauf Sie wetten sollen, und geben auch den Risikofaktor Ihrer Wette an. Wenn Sie zum Beispiel die obige Quote von 5/1 für eine Matchwette verwenden, könnten Sie auf die Mannschaft setzen, die nicht als Sieger favorisiert wird.

Wenn die Mannschaft, auf die Sie gesetzt haben, das Spiel gewinnt, würden Sie das Fünffache Ihres ursprünglichen Einsatzes als Gewinn erhalten. Hätten Sie auf die favorisierte Mannschaft gesetzt, wäre Ihr Gewinn in diesem Fall weitaus geringer.