Junge Fußball-Fans in ihrer Lebenswelt beraten und Hilfestellung geben: Bei Problemen auf der Arbeit, in der Schule, in der Familie sowie mit Substanzkonsum, Suchterkrankung oder Glücksspielsucht können Betroffene jetzt Hilfe auf der Website www.fan-support.de suchen.

Projekt für junge Fans gibt Hilfestellung bei Problemen (Foto: SID)

Das Angebot ist eine Initiative des Deutschen Instituts für Sucht- und Präventionsforschung der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen und der Landesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte in NRW.

"Ein Ergebnis unserer Studie SubFAN – Beratung und Begleitung von substanzkonsumierenden Fußballfans" war, dass die Betroffenen Unterstützung brauchten und auch wollten. Gemeinsam mit den Fan-Projekten haben wir dieses Beratungsangebot entwickelt", meinte Professor Daniel Deimel von der Katholischen Hochschule NRW.

Jetzt beraten 18 Sozialarbeiter der zehn Fan-Projekte (Köln, Düsseldorf, Leverkusen, Aachen, Wuppertal, Gelsenkirchen, Dortmund, Duisburg, Essen und Paderborn) die Hilfe suchenden. Die Sozialarbeiter wurden in motivierender Gesprächsführung sowie Onlineberatung geschult.

Für Mitinitiator Patrick Arnold, Geschäftsführer der Landesarbeitsgemeinschaft Fanprojekte NRW, ist dieses eine sinnvolle Ergänzung zu bereits bestehenden Angeboten""Wir erhoffen uns von www.fan-support.de, zukünftig noch mehr Menschen und auch neue Bezugsgruppen erreichen zu können." Und Projektleiter Deimel ergänzt: "Die Kontaktbeschränkungen der Corona-Pandemie haben den Bedarf nach digitalisierter Beratung in den Fanprojekten noch einmal deutlich hervorgehoben."

Das Portal wird vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert.

