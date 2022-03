Nicht nur in Spanien - El Clásico Real Madrid vs. Barca (0:4) - und Österreich - Wiener Derby SK Rapid vs. Austria (1:1) - gab es packende Prestige-Duelle am gestrigen Sonntag, sondern auch in der Eredivise in den Niederlanden zwischen Ajax Amsterdam und Feyenoord Rotterdam mit Ex-LASK-Kapitän Gernot Trauner. Beim 3:2 zugunsten des souveränen Spitzenreiters Ajax war der große Aufreger ein Feuerausbruch im Stadion, was zu chaotischen Szenen führte. Siehe VIDEO nachfolgend.

Ex-LASK-Kapitän Gernot Trauner fasst sich an den Kopf (re.) und kann nicht fassen, wie sein Team Feyenoord Rotterdam bei Spitzenreiter Ajax Amsterdam in der Schlussphase noch einen 2:1-Vorsprung aus der Hand gab.

Sonntagnachmittag brach in der gut besuchten Amsterdam Arena in der niederländischen Hauptstadt Feuer aus. Das mit Spannung erwartete "De Klassieker "-Spiel zwischen Ajax und Feyenoord konnte deshalb erst später angepfiffen werden. Im Fansektor sprangen Funken von Bengalos auf einige Banner über, die daraufhin in Flammen aufgingen und die Tribüne in schwarzem Rauch hüllten. Das Feuer konnte kurze Zeit später gelöscht werden, ob bei der missglückten Choreografie der Fans jemand verletzt wurde, ist unklar.

Der Klassiker zwischen Ajax und Feyenoord endete mit einem 3:2-Sieg für Ajax Amsterdam, nachdem der niederländische Meister in der Schlussviertelstunde die Partie noch drehte und einen 1:2-Rückstand in ein 3:2 umwandelte.



Quelle: YouTube

Foto: IMAGO