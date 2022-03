Die Vorfreude der Fußballerinnen von Bayern München auf die Premiere in der Allianz Arena kennt keine Grenzen. "Es ist ein Kindheitstraum, der für viele von uns in Erfüllung geht", sagte Nationalspielerin Linda Dallmann vor dem Viertelfinal-Hinspiel der Champions League im "Wohnzimmer" von Robert Lewandowski und Co. am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) gegen Paris St. Germain.

Linda Dallmann freut sich auf die Allianz Arena (Foto: SID)

Beim ersten Auftritt der Bayern-Frauen in dem 75.000 Zuschauer fassenden Stadion hofft Trainer Jens Scheuer auf 12.000 Fans, rund 10.000 Tickets waren bis zum Vortag abgesetzt: "Der Rahmen ist nochmal das i-Tüpfelchen. Und wir wollen ein gutes Spiel abliefern gegen einen sehr guten Gegner, ich bin extrem motiviert wie meine Mädels."

Normalerweise spielen die FCB-Frauen am beschaulichen Bayern-Campus. Den Umzug für den Europapokal-Abend wertet Dallmann als "große Wertschätzung" des Vereins und "Riesenchance" für ihr Team, neue Fans zu gewinnen. Das Rückspiel am 30. März steigt im Pariser Prinzenpark ebenfalls auf großer Bühne.

Auf dem Rasen erwartet Scheuer ein "50:50-Spiel" beim Duell zwischen den deutschen und französischen Meisterinnen: "Es gibt keinen Favoriten." Dallmann versicherte vor dem Wiedersehen mit der Ex-Münchnerin Sara Däbritz, dem Mittelfeld-Motor von PSG: "Im Spiel gibt es keine Freundschaft."

SID