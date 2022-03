Eintracht Braunschweig bleibt im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga. Neun Tage nach der bitteren 0:2-Heimpleite gegen den 1. FC Saarbrücken siegten die Niedersachsen beim Aufsteiger Borussia Dortmund II mit 1:0 (1:0). Damit ist der ehemalige Bundesligist dem Tabellendritten aus dem Saarland mit nur einem Punkt Rückstand weiter auf den Fersen.

BTSV-Coach Michael Schiele holt Sieg bei BVB II (Foto: SID)

Maurice Multhaup (26.) erzielte vor 2079 Zuschauern im Stadion Rote Erde nach einem schnell ausgeführten Freistoß das entscheidende Tor. Braunschweig hat ein Nachholspiel in der Hinterhand: am kommenden Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport) beim VfL Osnabrück. Die U23 des BVB kassierte die fünfte Niederlage in Folge, steht aber weiter im gesicherten Tabellenmittelfeld.

SID