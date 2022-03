Trotz der vielen Ausfälle glaubt Junioren-Nationalspieler Ansgar Knauff an ein erfolgreiches Abschneiden der U21 in den kommenden EM-Qualifikationsspielen. Die Stimmung in der Mannschaft sei dennoch "gut", sagte der 20-Jährige vor der Partie gegen Lettland am Freitag (18.15 Uhr/ProSieben MAXX) in Aachen: "Ich glaube, dass wir mit dem Team auf jeden Fall erfolgreich sein können."

Trotz Verletzungssorgen optimistisch: Ansgar Knauff (Foto: SID)

Armel Bella Kotchap, Patrick Osterhage (beide VfL Bochum) und Torhüter Luca Philipp (TSG Hoffenheim) waren positiv auf Corona getestet worden, hinzu kommen die verletzungsbedingten Ausfälle von Malick Thiaw (Schalke 04) und Reda Khadra (Blackburn Rovers).

Seine derzeitige sportliche Entwicklung im Verein sieht Knauff derweil positiv, diese mache "Lust auf mehr". Im Januar war er auf Leihbasis von Borussia Dortmund zu Eintracht Frankfurt gewechselt. "Ich bin gut drauf", sagte Knauff: "Es läuft richtig gut" und "wie wir uns das vorgestellt haben".

Am Dienstag kommender Woche trifft die U21 auf die israelische Nationalmannschaft (17.00 Uhr/ProSieben MAXX), vor der die DFB-Auswahl die Qualifikationsgruppe B punktgleich anführt.

SID