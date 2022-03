Deutschland ist in vielen Dingen Vorreiter und will es auch in Sachen Klimaschutz werden. Als Fußballnation stehen Millionen Fans im Hintergrund der Sportart und ermöglichen riesige Unterstützungsmöglichkeiten. Warum also nicht beides kombinieren?

Foto: Pixabay

Das dachte sich auch der DFB. Das ist der Grund, wieso sich auch im Vorfeld der UEFA EURO 2024, welche in Deutschland ausgetragen werden soll, jede Menge ändert und bewegen wird im deutschen Profifußball! Denn auch abseits des Rasens ist jede Menge los. Es soll nicht nur während Turniere und einzelnen Spielen selbst mehr auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz geachtet werden, sondern generell auch im deutschen Fußball soll das Thema Nachhaltigkeit eine relevantere Position zugeschrieben bekommen. Hierfür unterstützen sogar die Bundesministerien für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) sowie das Ministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) das Projekt und Vorhaben. Alles in Verbindung mit der klimafreundlichen Gestaltung des Profi- und Amateurfußballs. Hierbei soll das Projekt „NKI: Klimaschutz im Amateurfußball - gemeinsam auf dem Weg zu einer klimafreundlichen UEFA EURO 2024“ des Deutschen Fußball-Bundes im Vordergrund stehen, welches über einen Zeitraum von vier Jahren mit rund zwei Millionen Euro gefördert wird. Nähere Angaben finden Sie auf der Seite des DFB.

Hochrangige Unterstützung des NKI Projektes

Den aktuellen Stand zur Umsetzung des Projekts können Sie jederzeit auf ligaportal.at mitverfolgen. Welch große Aufmerksamkeit diesem Thema unterliegt, können Sie zudem an den Aussagen von Herrn Oliver Krischer, dem parlamentarischen Staatssekretär des Bundesministers für Wirtschaft und Klimaschutz erkennen. Denn dieser forderte erst kürzlich, dass der Deutsche Fußball Bund mit eben jenem Projekt durchaus eine Chance hat, wichtige Weichen in eine gelungene Zukunft zu stellen. Mithilfe von konkreten Handlungs-empfehlungen solle man laut seinen Aussagen kleinere Vereinen und Verbände unter die Arme greifen und klare Strukturen liefern, auf denen diese aufbauen können. Der aktive Klimaschutz könne auf diese Weise durchaus spielerisch umgesetzt und leichter vermittelt werden. So können Verbände, Vereine und der DFB als Vorbild dienen, das Klima zu schützen.

Deutschland & der DFB – eine Fußballnation

Deutschland hat sich in den vergangenen Jahrzehnten regelrecht zu einer Fußballnation entwickelt. Durch gewonnene EM-Titel und einigen WM-Titel konnte die BRD für weltweites Ansehen sorgen und sich einen außerordentlichen Rum im Fußball erarbeiten. Der Deutsche Fußball Bund stellt hierbei den Dachverband von über 25 verschiedenen, deutschen Fußballverbänden in der Bundesrepublik dar. Diese integrieren insgesamt knapp 24.500 Fußballvereine. Gegründet wurde er bereits im Jahr 1900 in Leipzig. Seit vielen Jahren ist der Sitz des gemeinnützigen Vereins in Frankfurt am Main anzufinden. Mit über 7 Millionen Mitgliedern bringt es der Bund auf sage und schreibe über 90.000 Fußballspiele pro Woche, sobald die Meisterschaftssaisons starten. Extreme Zahlen, die extremes Potenzial mit sich bringen Sowohl für Spieler wie auch für die Fans!

Nutzen Sie Ihre Chancen in Sachen Fußballspiele!

Jeden Tag finden zahlreiche Fußballspiele in ganz Deutschland und Europa statt. Die meisten Ligen wurden bereits vor vielen Jahren zu einem wirtschaftlichen Betrieb geformt, sodass auch Wettmöglichkeiten für einzelne Spiele und ganze Saisons angeboten wurden. Diese können jederzeit, völlig unkompliziert über bwin.com eingesehen und Wetten platziert werden. Nutzen auch Sie Ihre Chance, um auf Ihren Lieblingsverein zu setzen oder einzelnen Fußballspielern zu vertrauen und dabei Gewinne zu erzielen.