Der TV-Sender Sport1 bringt das Quizformat "Fußball für Besserwisser" an den Start. Am kommenden Montag (28. März) gibt es ab 20.15 Uhr die Premiere der Zwei-Stunden-Sendung.

Thomas Helmer tritt bei neuem Sport1-Quiz an (Foto: SID)

Vier Zweier-Teams sind beteiligt: Thomas Helmer, Europameister von 1996 und Ex-Bayern- und BVB-Star, geht mit Gladbachs Stadionsprecher Torsten Knippertz an den Start. Die früheren Bayern-Profis Mario Basler und Markus Babbel bilden ein weiteres Gespann, Ex-Bundesliga-Trainer Peter Neururer und Hartwig Thöne arbeiten zusammen. Comedian Matze Knop versucht, mit Ex-Werder-Star Thorsten Legat sein Wissen zu bündeln.

"Mit unserer Quiz-Idee für 'Fußball für Besserwisser' wollen wir den Nerv der Fans treffen", äußerte Pit Gottschalk, Chefredakteur und Chief Content Officer sowie Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH.

Die Sendung läuft während der Länderspielpause in der Prime Time am Montagabend, den normalerweise die Top-Ten-Show "Herrlich verrückte Bundesliga" belegt. Weitere Quiz-Folgen sind in Planung.

SID