Der ukrainische FIFA-Schiedsrichter Denys Schurman leitet nach seiner Flucht vor dem Krieg in seiner Heimat unterklassige Spiele im Hamburger Fußball-Verband. Wie der HFV am Donnerstag bekannt gab, wurde der 35-Jährige am ersten April-Wochenende jeweils für ein Spiel der Ober- und Landesliga angesetzt.

Schurman soll Ober- und Landesligaspiele pfeifen (Foto: SID)

Schurman sei "mit seiner Familie zu Beginn dieses furchtbaren Krieges nach Hamburg geflüchtet. Der ukrainische Fußball-Verband hat die UEFA über seinen neuen Aufenthaltsort informiert", teilte der HFV mit. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sei von der Europäischen Fußball-Union gebeten worden, ihn in den Spielbetrieb zu integrieren.

Schurman leitete laut HFV bisher 44 Erstliga-Spiele in der Ukraine. Zwei deutsche Oberliga-Schiedsrichter werden ihm assistieren.

SID