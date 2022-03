Fußball und Wetten haben eine lange Geschichte, die so lange zurückreicht, wie es Fans gibt, die sich für diesen Sport begeistern. Für diejenigen, die sich für den Sport begeistern und ihre Mannschaften während der Saison mit Begeisterung verfolgen, ist das Wetten auf die Ergebnisse und Aspekte des Spiels das Zweitbeste, was es neben unterhaltsamen Glücksspielen bei seriösen Anbietern wie Adlerslots gibt.

Photo by Richard Boyle on Unsplash

Die zusätzliche Spannung, die das Wetten dem Fußball verleiht, und die Beliebtheit von Sportwetten haben dazu geführt, dass Fußballvereine und Wett- und Spielbank Unternehmen eine lange und fruchtbare Sponsoring Beziehung unterhalten.

Viele Jahre lang trugen die Trikots der Mannschaften die Logos der Wettunternehmen, und die Werbung im Rahmen der Spiele ist größtenteils der Werbung für Wetten gewidmet. Ein neuer Vorschlag zum Verbot des Wett-Sponsorings soll all das ändern und könnte schwerwiegende Folgen für beide Branchen haben.

La Liga geht mit gutem Beispiel voran

Während in Deutschland das Verbot des Fußball Sponsorings weitergeht, gibt es viele Länder, die bereits Einschränkungen eingeführt haben.

In Italien zum Beispiel begann die Diskussion um das Verbot von Wett-Sponsoring im Jahr 2020, als die italienische Regierung ankündigte, dass alle Vereine bis zum Ende der Saison Zeit hätten, ihre Sponsoringverträge mit Wettunternehmen zu kündigen.

Angesichts dieser knappen Frist begannen viele La Liga Mannschaften die Saison 2021/2022 ohne Ersatzsponsoren und mit leeren Trikots.

Schließung des Schlupflochs in Großbritannien

In Großbritannien hat ein Schlupfloch in den Gesetzen zur Regulierung von Glücksspiel- und Wettwerbung es vielen ausländischen Wettfirmen ermöglicht, englische und schottische Fußballmannschaften zu sponsern und ihre Logos auf den Trikots der Mannschaften und auf den Werbebanden am Spielfeldrand zu platzieren. Diese Firmen erhalten Zugang zum Fußball in Großbritannien, indem sie Partnerschaften mit kleineren britischen Unternehmen eingehen, die Glücksspiellizenzen in Großbritannien erworben haben.

Ein endgültiger Plan zur Reform der Glücksspielgesetze im Vereinigten Königreich, der Ende 2021 in einem Weißbuch angekündigt wurde, sieht ein vollständiges Verbot des Sponsorings von Wettunternehmen vor, das 2023 in Kraft treten soll. Das bedeutet, dass alle Vereine der Premier League bis auf einen vor Beginn der nächsten Saison neue Sponsoren finden müssen.

Die Situation in Deutschland

Während die Diskussionen um das Verbot von glücksspielbezogener Werbung weitergehen, werden sich die Vereine der Bundesliga und der Deutsche Sportwettenverband (DSWV) wahrscheinlich mit Gerichten und Fans auseinandersetzen. Werder Brehman, dessen Sponsor bwin.com verboten wurde, auf den Trikots der Mannschaft zu erscheinen, klagt vor dem Bundesverfassungsgericht, um das Verbot aufheben zu lassen. Darüber hinaus haben die Verantwortlichen der Bundesliga verschiedene Anträge und Beschwerden wegen ähnlicher Verbote eingereicht.

Auch die Fans der Bundesliga haben sich zu Wort gemeldet und über das Fanbündnis "Unsere Kurve" eine Reihe von Forderungen in Bezug auf Sportwetten und Fernsehwerbung gestellt. Das Fanbündnis macht sich Sorgen über die Normalisierung des Glücksspiels und fordert die Vereine auf, Verantwortung zu übernehmen.

Die Auswirkungen von Covid-19

Zu den Befürwortern des Wett-Sponsoring-Verbots gehören viele, die den massiven Anstieg der Popularität von Online Glücksspielen und Sportwetten während der Covid-19-Pandemie verfolgt haben. Dies und die große Beliebtheit von Fußballspielen haben diejenigen alarmiert, die sich Sorgen über die Normalisierung des Glücksspiels machen, vor allem unter der jüngeren Bevölkerung.

Wenn man jedoch bedenkt, dass Glücksspiel Logos nach jüngsten Untersuchungen bis zu 700 Mal in einem einzigen Spiel auftauchen, könnte ein Ende dieser Sponsoring Beziehungen zu massiven finanziellen Verlusten in der Fußballindustrie führen.

Könnte ein Verbot des Wett-Sponsorings den Fußball ruinieren?

In Großbritannien gab der ehemalige Fußballspieler und Spieler Peter Parry ein Beispiel für die Verluste, die durch ein Verbot von Wettpatenschaften entstehen könnten. Laut Parry könnte die EFL ohne das Sponsoring von Sky Bet jedes Jahr rund 40 Millionen GBP verlieren.

Bei den Trikotsponsorings hätte ein Verbot vor allem für die Mannschaften in den unteren Ligen dramatische Auswirkungen, da sie durch das Sponsoring große Geldbeträge einnehmen und so wettbewerbsfähig bleiben können.

Was sind die nächsten Schritte?

In Deutschland hat der Präsident des Deutschen Sportwettenverbandes, Mathias Dahms, angedeutet, dass er ein völliges Verbot von Wettpatenschaften für kontraproduktiv hält.

Nach einem langen Weg zur Aufhebung der Beschränkungen für Sportwetten selbst, könnte ein Verbot von Wettwerbung mehr Probleme als Lösungen bringen.

Der Glücksspielstaatsvertrag ermöglicht eine Regulierung der Wettbranche und Seiten im Internet wie Adlerslots und Zamsino.com, die letztlich die Verbraucherinnen und Verbraucher schützt, indem sie ihnen hilft zu wissen, welche Anbieter legal sind und welche nicht.

Der Vorschlag, zu regulieren statt zu verbieten und mit den Werbetreibenden und Anbietern zusammenzuarbeiten statt gegen sie, ist daher ein gangbarer nächster Schritt. Die nächsten Jahre werden sicherlich zeigen, in welche Richtung sich der Wett- und Glücksspielmarkt und die damit verbundenen Regulierungen bewegen.