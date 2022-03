Aktuell sind Wetten beliebt. Wetten ist ein interessantes Hobby, denn wenn man nicht aus dem Bauch heraus wetten möchte, sondern Tipps auf Grundlage von Wissen entwickeln möchte, braucht es Zeit, steigert aber die Gewinnchancen enorm. Die aktuelle Lage hat viele neue Spieler für das Wetten gewonnen. Ein Trend, der sich fortsetzen wird, beispielsweise durch neue Technik.

Sind Wetten im Internet legal?

Online-Sportwetten sind seit 2011 bei lizenzierten Anbietern legal. Dabei sollten die Wettanbieter eine deutsche oder europäische Lizenz haben. Seit 2012 werden Sportwetten mit fünf Prozent besteuert. Im Juli 2021 trat der neue Glücksspielvertrag in Kraft. Bisher gab es nur in Schleswig-Holstein eine Lizenz, jetzt ist es für ganz Deutschland vereinheitlicht worden. Bei der Erstellung der Anforderungen sollte der Schutz vor Spielsucht im Vordergrund stehen. So müssen Wettanbieter einige Voraussetzungen erfüllen, um die Lizenz zu bekommen. Wenn ein Wettanbieter eine Lizenz nach dem neuen Glücksspielvertrag hat, können sich die Spieler ganz sicher sein, dass sie gerade legal ihre Wetten im Internet setzen. Wobei auch das Wetten bei Anbietern mit europäischen Lizenzen, wie der aus Malta, innerhalb Europas legal sind. Da Deutschland zu Europa gehört, dürfen in Deutschland wohnende Spieler diese Wettanbieter nutzen. Wer sich auf Wettanbieter mit deutscher Wettlizenz beschränkt, der hat den Schutz der deutschen Behörden auf seiner Seite.

Neue Regeln für Wettanbieter

Die deutschen Behörden versuchen mit den Regeln für die Erlangung der Lizenz die Spieler vor der Spielsucht zu bewahren. Daher müssen die Wettanbieter, die eine deutsche Lizenz erhalten wollen, einige Voraussetzungen erfüllen. Die Liveangebote müssen eingeschränkt werden, sowohl bei den Wetten als auch bei Tischspielen, wie Baccarat, Blackjack oder Roulette. Bei den Wetten betrifft dies die Livewetten, die während einer Sportveranstaltung abgeschlossen werden. Die Eigenwerbung ist zwischen 6 und 21 Uhr verboten. Damit sich Spieler nicht überschuldet können, darf die monatliche Einzahlung nicht über 1.000,- € liegen. Dazu kommt, dass nur Spieler wetten dürfen, die einen Account haben, was anonymes Wetten verhindert. Es soll eine Sperrdatei eingeführt werden. Bei Spielbanken und Spielhallen vor Ort gibt es diese Datei bereits. Online gibt es jedoch Gegenwehr, denn immer mehr Spieler bevorzugen Sportwetten ohne OASIS. Diese Sperrdatei verhindert, dass sich gefährdete Spieler auf anderen Plattformen anmelden kann. Dazu kommt ein Panik-Button, mit dem sich Spieler selbst für 24 Stunden aus dem Geschehen nehmen können. Die Wettanbieter müssen den Spielern regelmäßig mitteilen, wie viel sie gewonnen oder verloren haben. Einige Wetten, wie auf Ereignisse, auf Politik oder eSport sind nun raus aus dem Angebot. Alle Vorgaben werden von einer Glücksspielbehörde überwacht.

Sind alle Wettanbieter legal?

Wetten sind erlaubnispflichtig, wenn sie als öffentliches Glücksspiel ausgeführt werden. Es handelt sich um eine Wette, wenn man nur gegen Bezahlung daran teilnehmen kann und wenn das Ergebnis dem Zufall überlassen ist. Illegal wird es, wenn Minderjährige wetten, wenn keine Konzession für Sportwetten vorliegt, ergo das Glücksspiel nicht erlaubt ist. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass die besten Wettanbieter im Internet legales Wetten ermöglichen. Misstrauisch sollten Spieler werden, wenn es keine deutsche Lizenz gibt, wenn das Alter und die Identität nicht geprüft werden, wenn hohe Quoten versprochen werden, beschränkte Einzahlungsmöglichkeiten, kein Kundenservice und das Fehlen der Gewinnauszahlungen. Oder andersherum, seriöse Anbieter haben eine deutsche Lizenz, prüfen die Identität der Spieler, prüfen das Alter, weisen auf die Suchtgefahr hin, haben einen guten Kundenservice mit vielen Anlaufmöglichkeiten und sorgen dafür, dass Minderjährige nicht wetten. Dies kann für neue Spieler erstmal nervig sein, in Hinblick auf die Schutzwirkung für Jugendliche und gegen Spielsucht, sollte man dies mitmachen.

Zukunft der Sportwetten

Sportwetten haben eine gute Zukunft. Sie finden immer mehr Liebhaber. Dies liegt daran, dass sich beispielsweise in Deutschland eine unsichere Gesetzeslage gebessert hat. Ein weiterer Grund ist, dass sich die Freude am Wetten im mehr Gebieten verbreitet. Dazu kommen neue Technologie, die das Wetten selbst für die Spieler noch viel interessanter machen können, dazu gehören neue Technologien, wie die künstliche Intelligenz oder die VR-Technik und das Metaverse. Auch die wachsende Möglichkeit, Kryptowährungen beim Wettanbieter zu nutzen, lockt neue Spieler an. Wer sich einmal mit dem Wetten befasst hat, wird auch Spaß daran finden. Für eine gute Wette sollte man sich mit seinem Lieblingssport beschäftigen. Tippgemeinschaften auf der Arbeit oder in der Freizeit schaffen eine gute Gemeinsamkeit.

Künstliche Intelligenz

Bei der künstlichen Intelligenz, kurz KI, handelt sich um Programme, die Daten sammeln und auswerten. Von der KI können Spieler und Wettanbieter profitieren. Als Spieler könnte die KI helfen, das Spiel auszuwerten, beispielsweise beim Poker. Das Programm könnte dem Spieler eine Hilfestellung geben, um sein Spiel verbessern zu können. Der Wettanbieter kann die Daten der Spielzeit, der Gewinne und Verluste nutzen, um den Spieler zu warnen, wenn die Daten auf eine Spielsucht hinweisen. Der Wettanbieter kann die Daten zudem nutzen, um sein Angebot zu verbessern. Welche Wetten und Spiele werden gut angenommen, welche nicht? Ein Spieler kann Bonusangebote bekommen, die zu seinem Spielverhalten passen. Auch dem Kundenservice kann die KI bei der Beratung der Spieler individuell helfen. Es ist eine Technik, die noch ganz am Anfang ihrer Möglichkeiten ist. Wenn sie weiter ausgebaut wird, werden die Spieler und die Wettanbieter davon profitieren.

Kryptowährungen und Blockchain

Die Kryptowährungen, auch Cyberwährungen genannt, sind digitales Geld. Die wahrscheinlich bekannteste Kryptowährung ist der Bitcoin, aber es gibt viele weitere Kryptowährungen. Dieses Geld gibt es nur im Internet, ähnlich dem Girokonto. Es gibt im Gegensatz zu Währungen wie dem Euro kein Bargeld. Die Blockchain ist eine öffentliche Datenbank. Hier werden die Transaktionen verwaltet. An dieser Verwaltung sind viele unterschiedliche Rechner beteiligt, was die Kryptowährung sicher macht. Außerdem brauchen Kryptowährung keine Kontrollstelle, wie eine Bank. Diese Fakten sind es, die dafür sorgen, dass die Kryptowährungen immer beliebter werden. Da die Kunden diese Möglichkeit immer mehr nachfragen, bieten auch immer mehr Wettanbieter die Möglichkeit, das Konto mit Kryptowährungen aufzuladen. Oft sind die Gebühren bei den Kryptowährungen nicht so hoch, wie bei anderen Methoden, beispielsweise der Kreditkarte. Es muss in der Regel kein Konto nachgewiesen werden, was den Vorgang vereinfacht. Transaktionen bei den Kryptowährungen gehen in der Regel schnell. Der Spieler kann sofort mit seinen Wetten beginnen.

VR und Metaverse

Diese Technik ist besonders für die Spieler interessant. Die VR-Technik werden viele vom Gaming kennen. Hier setzt der Spieler die VR-Brille auf und sieht ein Spiel so, als wenn er mittendrin ist. Sieht der Spieler nach rechts, sieht er etwas anderes, als wenn er nach links sieht. Dies macht wesentlich mehr Spaß, als „nur“ vor dem Bildschirm zu sitzen. Bei Wetten und Online-Casinos ist das Metaverse besonders interessant. Es ist die Weiterentwicklung der VR-Technologie. Im Metaverse hat der Spieler eine Figur, die ihn darstellt, einen sogenannten Avatar. Im Metaverse bewegt man sich mit seinem Avatar. Der Spieler kann mit anderen Spielern oder dem Dealer interagieren. Wetten oder Spiele wie Poker im Metaverse zu spielen ist eine ganz neue Erfahrung und könnte die Zukunft sein. Besonders, wenn sich diese Technik noch ein wenig leichter bedienen lässt.

Fazit zu Sportwetten im Internet

Wetten ist ein großartiges Hobby, für manche Profis sogar der Beruf. Es ist ein toller Zeitvertreib mit seinem Lieblingssport und den Lieblingssportlern. Die Wetten im Internet abgeben zu können, ist ein toller Service. Immer mehr können auch mobile Endgeräte genutzt werden. So können Pausen, wie der Weg zur Arbeit, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nutzen, um Wetten zu setzen. Sportwetten im Internet werden die Zukunft sein und die Angebote werden sicherlich noch weiterwachsen.