Unbeirrt von einem Corona-Ausbruch haben die Fußballerinnen von Bayern München im Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft nachgezogen. Nach sechs Coronafällen am Sonntag bezwang der Titelverteidiger die SGS Essen souverän 4:0 (3:0) und rückte vor dem Gipfeltreffen am kommenden Sonntag wieder bis auf einen Punkt an Spitzenreiter VfL Wolfsburg heran (47).

Bayern-Frauen trotz Corona-Ausbruch siegreich (Foto: SID)

Viviane Asseyi (7.), Saki Kumagai (24./77.) und Carolin Simon (40.) trafen vor 844 Fans am FC Bayern Campus. Die Wölfinnen hatten am Vortag mit einem 4:1 (4:0) beim Champions-League-Aspiranten Eintracht Frankfurt vorgelegt.

Der FC Bayern hatte vor Anpfiff verkündet, dass Linda Dallmann, Jovana Damnjanovic, Karolina Vilhjalmsdottir, Carina Wenninger, Sarah Zadrazil und Franziska Kett nach positiven Corona-Tests ausfallen. Zudem musste Klara Bühl angeschlagen pausieren. "Jetzt heißt es, den Kopf über Wasser zu halten", sagte Trainer Jens Scheuer bei MagentaSport.

Denn vor dem direkten Duell in Wolfsburg stehen für das deutsche Topduo die Viertelfinal-Rückspiele in der Champions League an. München reist mit einer 1:2-Hypothek zu Paris St. Germain (Mittwoch, 21.00 Uhr), der VfL hat nach dem 1:1 gegen den FC Arsenal im Heimspiel in der Volkswagen Arena am Donnerstag (18.45 Uhr/beide DAZN) bessere Karten.

In der Bundesliga machte Werder Bremen durch ein 1:0 (1:0) beim Tabellenvorletzten SC Sand einen großen Schritt zum Klassenerhalt. Die TSG Hoffenheim besiegte Schlusslicht Carl Zeiss Jena 6:0 (3:0) und schob sich auf Rang vier vor. Im Rhein-Derby der Tabellennachbarn trennten sich der 1. FC Köln und Bayer Leverkusen 1:1 (1:0).

SID