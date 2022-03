Diese Fußballprofis zocken gerne

Die Begeisterung für das Gaming hat längst Millionen von Menschen rund um den Planeten erfasst. Die Fußballprofis bilden hier keine Ausnahme. Das liegt nicht nur am Gameplay, sondern auch an der ständigen Verfügbarkeit und der weltweiten Gegnerschaft. Blockbuster wie Fortnite oder FIFA spülen jedes Jahr Millionen in die Kassen der Spieleentwickler und begeistern Generationen von Spielern.

Foto: Unsplash

Jeder zweite Deutsche spielt

Eine Studie von DFC Intelligence fand heraus, dass weltweit bis zu 3 Milliarden Menschen Videospiele spielen. Dabei nutzen sie nicht nur eine einzige Plattform, sondern nutzen gleichzeitig den PC, Konsolen und mobile Endgeräte wie Smartphones. In Deutschland spielt rund die Hälfte der Bevölkerung. Dieser Boom hat dazu geführt, dass die Gaming-Industrie längst zur größten Unterhaltungsindustrie der Welt aufgestiegen ist.

Fußball hat einen ähnlichen Siegeszug hinter sich und gilt aufgrund seiner Kommerzialisierung als Bestandteil dieser Industrie. Seine Stars unterscheiden sich hier nicht von Ottonormalverbraucher, auch sie stürzen sich gerne ins Videospielvergnügen. Damit nicht genug, gehen manche von ihnen auch gerne ins Casino oder spielen Poker. Schließlich stehen ihnen bei ihrem Einkommen alle Möglichkeiten offen.

Denilson pokert

Der Brasilianer Denilson war einst der teuerste Fußballer der Welt. Der Fußball-Weltmeister von 2002 ist zwar heute im Ruhestand, interessiert sich jedoch sehr für Poker. Er betrachtet das Kartenspiel als Denksport, das Spaß macht und unterhält. Seine Leidenschaft hat er längst in bare Münze verwandelt und repräsentiert seit einigen Jahren den Anbieter 888. Das Glücksspielunternehmen hat nicht nur Poker, sondern auch ein Online Casino mit 888 Slots, Roulette, Bakkarat und Blackjack im Programm. Diese Spiele üben auch auf anderen Fußballprofis eine Anziehungskraft aus. Ein gutes Beispiel dafür war der englische Fußballstar Wayne Rooney. Über ihn kursieren zahllose Geschichten von seinen Casino-Besuchen und seiner Leidenschaft für das Spielen.

Kai Havertz spielt und streamt Fortnite

Der deutsche Star des FC Chelsea, Kai Havertz, hat neben Fußball noch eine weitere Leidenschaft und die heißt Fortnite. Doch anders als seine Kollegen ist er dabei noch einen Schritt weitergegangen und hat kurzerhand ein eigenes Team bestehend aus Fußballprofis gegründet. Kai Havertz, Julian Brandt, Mitchell Weiser & Sam Schreck zocken, wann immer es ihre Zeit erlaubt. Dabei lassen sie ihre Fans in Streams oder auf Instagram teilhaben.

Schließlich benötigen auch Fußballer Abwechslung vom stressigen Alltag und eine mentale Zerstreuung. Das Team tritt unter dem Namen Ifnanas auf und stürzt sich mit viel Leidenschaft in sein gemeinsames Hobby. Zumeist geht es um Fortnite, schließlich dürfte es sich dabei um das Lieblingsspiel zahlreiche Fußballprofis handeln. Doch hin und wieder wechseln die vier deutschen Profis auch zu Call of Duty oder FIFA.

Mesut Özil arbeitet an einer weiteren Karriere

Eine ähnliche Karriere verfolgte auch Mesut Özil. Schon während seiner Zeit beim FC Arsenal war er bekannt dafür, eine Runde Fortnite einzulegen. Dafür hatte er damals auch jede Menge Zeit, schließlich lief es beim Londoner Klub nicht immer nach seinem Wunsch. Angespornt vom Gaming beschloss Özil bereits im Jahr 2018 ein eigenes eSports-Team zu gründen. Aus Team Özil wurde mittlerweile M10 eSports, ein Team, das sogar einen Fortnite-Weltmeister anlockte. Mittlerweile weitet der Fußballstar seine eSports-Aktivitäten immer weiter aus und hat es geschafft, sein Team zu einem der professionellsten der Welt aufzubauen.

Griezmann baut Fortnite-Tänze in seinen Torjubel ein

Dass der französische Star Antoine Griezmann ein Fan von Videospielen ist, zeigt schon sein Torjubel am Fußballplatz. Hier bekamen die Fans zahlreiche Fortnite-Tänze gezeigt, nachdem er den Ball im Tor versenkt hatte. Griezmann bringt seine Leidenschaft eben gerne öffentlich zum Ausdruck. Dazu passt auch, dass seine Fans im Stream mit dabei sein können. Von Zeit zu Zeit spielt er Mario Kart 8 gemeinsam mit Teamkollegen, oder zeigt seine Spielstände in Football Manager. Der Franzose gilt vor allem als Fans von X-Box-Games. Die Konsole von Microsoft schleppt er immer mit sich herum, das gilt angeblich auch für Auswärtsspiele.

Foto: Unsplash

Marcus Rushford zockt bevorzugt allein

Der junge englische Stürmer ist den Wettkampf gewohnt. Schließlich steht er gemeinsam mit Cristiano Ronaldo im Team von Manchester United. Für den aufstrebenden Star ist es normal, nach den Spielen ein wenig Dampf abzulassen. Er bezeichnet sich selbst nicht als Hardcore-Gamer und gibt an, ein eher mittelmäßiger Spieler an der Konsole zu sein. Doch er bringt auch beim Zocken jene Leidenschaft mit, die notwendig ist, um beim Fußball erfolgreich zu sein. Wenn es notwendig wird, kann er sich steigern. Das hat er schon in einigen Wettbewerben demonstriert, an denen er teilgenommen hat. Marcus Rushford spielt am liebsten mit der PlayStation 5. Zu seinen Lieblingsgames gehört FIFA, doch die meiste Zeit spielt der Fußballer allein und weniger online.

Der Kapitän schätzt Fortnite und umgekehrt

Harry Kane ist nicht nur der uneingeschränkte Star von Tottenham Hotspur, sondern auch der Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft. In seiner Freizeit setzt auch er auf Videospiele. Dabei spielt er vorzugsweise bei sich zu Hause. Doch im Gegensatz zu Marcus Rushford lädt er dazu Freunde ein. Bevorzugt handelt es sich dabei um seine Teamkollegen. In der Vergangenheit waren dies beispielsweise der Everton-Star Dele Alli und der Manchester United-Star Harry Maguire. Ob die drei nun auch gemeinsam online spielen, ist allerdings nicht bekannt. Wie bei den meisten Fußballprofis zählt auch bei Harry Kane Fortnite zu seinen Lieblingsspielen. Dieses hat er vor rund drei Jahren für sich entdeckt.

Das verriet er vor einige Zeit in einem Interview in der BBC. Kane gab an, dass Videospiele ideal für ihn sein, um sich die Zeit zu vertreiben, wenn er nicht gerade Fußball spielt. Doch seit der Geburt seines dritten Kindes zockt er jetzt nicht mehr so viel wie früher. Seine Pflichten als Vater lassen dies zeitlich nicht zu. Fortnite hat die kostenlose Werbung durch den Kapitän des englischen Fußball-Nationalteams gerne angenommen und Kane als Skin in den Shop von Fortnite aufgenommen. Jetzt können sich die Fans die Nummer 9 von Harry Kane überstreifen und selbst das Kommando im Spiel übernehmen.

Für David James war Tomb Raider kein ideales Training

Dass Fußball manchmal das Gaming als Ausrede für eine schlechte Leistung benutzen, ist auch schon vorgekommen. Bestes Beispiel dafür ist der ehemalige Torhüter von FC Liverpool und Manchester City. David James galt als fanatischer Gamer, der beim Zocken schon einmal die Zeit übersehen konnte. Während die meisten Fußballprofis das Spielen als Zeitvertreib betrachten, legte James wahre Marathons hin. Sein Spiel auf dem Fußballplatz wurde immer schlechter, bis sich die Fans Sorgen zu machen begannen.

Seine Fehlgriffe trugen ihm den Spitznamen „Katastrophen-James“ ein. Nach einer schlechten Leistung gegen Newcastle United machte er öffentlich seine Gaming-Leidenschaft dafür verantwortlich und versprach Besserung. James erkannte, dass er sich verstärkt auf sein Spiel am grünen Rasen konzentrieren musste und steckte zurück. Seine bevorzugten Games waren zu dieser Zeit Tomb Raider und Tekken II.

Die zahlreichen Beispiele zeigen, dass Profifußballer genauso gerne an der Konsole oder am PC sitzen, wie ihre Fans. Wenig überraschend zählen nicht nur Fortnite, sondern verschiedene Fußball-Games zu ihren Lieblingsspielen. Das Zocken schafft so eine Verbindung zwischen den Stars und ihren Fans, die dabei erkennen, dass sich die Profifußballer, gar nicht so sehr von ihnen selbst unterscheiden.