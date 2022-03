Erfolgscoach Roger Schmidt soll neuer Trainer des portugiesischen Fußball-Rekordmeisters Benfica Lissabon werden. Dies berichten der kicker und die Zeitung Record aus Portugal; die Unterschrift soll unmittelbar bevorstehen. Auch Jupp Heynckes war vom 1. Juli 1999 bis 20. September 2000 Coach der Renommierklubs aus Portugals Hauptstadt gewesen.

Roger Schmidt verlässt PSV Eindhoven im Sommer (Foto: SID)

Der 55-jährige Schmidt hatte Mitte Februar seinen Abschied bei der PSV Eindhoven am Saisonende verkündet. Zuletzt war der Ex-Leverkusen-Coach auch als neuer Cheftrainer bei Bundesligist Hertha BSC gehandelt worden.

Sollte Schmidt Benfica, den Ex-Klub von Portugals Fußball-Ikone Eusebio, übernehmen, wäre er neuer Coach von Nationalspieler Julian Weigl, der zuletzt gegen Israel sein Comeback im DFB-Team gefeiert hatte.

Schmidt soll bei Benfica Nachfolger von Nelson Verissimo werden, dieser war erst Ende Dezember zu Benfica gewechselt. Schmidt war außer in den Niederlanden im Ausland auch für Beijing Guoan in China und RB Salzburg in Österreich tätig.

Seit 2020 ist Schmidt Chefcoach bei der PSV. Mit zwei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Ajax Amsterdam belegt Eindhoven zurzeit den zweiten Platz in der niederländischen Ehrendivision.

SID