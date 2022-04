Der ukrainische Fußball-Spitzenklub Schachtjor Donezk bereitet sich in Istanbul auf Benefizspiele zugunsten von Kriegsflüchtlingen vor. Die erste von zahlreichen geplanten Begegnungen findet am kommenden Mittwoch gegen den türkischen Erstligisten Besiktas Istanbul statt. Weitere Spiele sind unter anderem gegen Paris St. Germain und Lazio Rom geplant. Auch Manchester City soll sich laut Schachtjors Vize-Sportdirektor Carlo Nicolini bereit erklärt haben, am Ende der Saison gegen Donezk anzutreten.

Der ukrainische Klub trägt Benefizspiele aus (Foto: SID)

Inzwischen ist auch der italienische Trainer Roberto De Zerbi zur Mannschaft gestoßen. Der 42-Jährige hatte die Ukraine zu Beginn des russischen Angriffes in Richtung Italien verlassen.

Sein Team besteht aus Spielern, die die Ukraine dank einer Sondergenehmigung aus humanitären Gründen verlassen konnten. Die Genehmigung läuft vorerst bis zum 25. Mai.

SID