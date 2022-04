Dynamo Kiew ist im ersten Pflichtspiel einer ukrainischen Fußball-Mannschaft seit Kriegsbeginn in der UEFA Youth League gescheitert. In der rumänischen Hauptstadt Bukarest unterlag Dynamos U19 den Portugiesen von Sporting Lissabon im Achtelfinale mit 1:2 (0:2). Die Begegnung hätte ursprünglich am 2. März in Kiew stattfinden sollen, der russische Angriff eine Woche zuvor verhinderte eine Austragung.

Dynamo Kiew scheitert in der Youth League (Foto: SID)

Vor Anpfiff betraten die Dynamo-Spieler in Ukraine-Fahnen gehüllt den Rasen, es folgte eine Schweigeminute für die Opfer des Krieges. Zu den rund 2000 Zuschauern im Stadion Giulesti gehörten mehrere Spieler der ersten Dynamo-Mannschaft. Der Ligafußball in der Ukraine ruht derzeit.

Kiew hatte in der Gruppenphase beide Spiele gegen Bayern München (4:0/2:1) gewonnen. Gegen die Portugiesen lief das Team aber ab der zweiten Minute einem Rückstand hinterher. In Viertelfinale trifft Sporting nun auf den Stadtrivalen Benfica Lissabon.

SID