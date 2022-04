Er warf seine 1,92 Meter Gardemaß in die Waagschale und traf: Ercan Kara! Der ehemalige Rapidler bescherte per Kopfballtor seinem neuen Klub Orlando City in der MLS (Major League Soccer) den 1:0-Sieg gegen Chicago Fire. Für den 26-jährigen Wiener, der im Herbst in der österreichischen ADMIRAL Bundesliga für den SK Rapid 9 Tore in 17 Spielen erzielte, sein Premieren-Treffer in den USA.

Beim "Tor des Tages" gegen den zuvor unbesiegten Gegner Chicago Fire traf der Ex-Rapidler in der 59. Minute. Nach einer Kopfballvorlage des ehemaligen brasilianischen Teamstürmers Alexandre Pato war der in der Winterpause von Wien-Hütteldorf in die USA gewechselte, 26-jährige Wiener per Kopfball zur Stelle.

Im 7. Anlauf, respektive Spiel, gelang dem 7-fachen ÖFB-Teamstürmer damit sein erstes Tor, obendrein ein siegbringendes. Davor steuerte Kara zwei Assists bei.

Chicago war nach einer Gelb-Roten Karte etwas mehr als eine Halbzeit nominell deziminiert. Der Klub von Kara - Orlando - hat nach sieben Runden bei drei Siegen und zwei Remis nunmehr elf Punkte verbucht.

Foto: IMAGO