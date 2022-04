Entwarnung bei Fußball-Nationaltorhüterin Almuth Schult: Die 31-Jährige vom VfL Wolfsburg hat nach Klubangaben "nur" eine "Zerrung in der Schulter" erlitten. Ihr Einsatz im Halbfinale des DFB-Pokals am kommenden Sonntag bei Meister Bayern München ist allerdings fraglich.

Einsatz im Halbfinale des DFB-Pokals ist ungewiss (Foto: SID)

Am Sonntag hatte Schult, die mit einer Schulter-OP "vorbelastet" ist, ihren Einsatz für das deutsche Spiel in der WM-Qualifikation am Dienstag in Serbien (16.00 Uhr/ZDF) absagen müssen. Es wäre das erste Länderspiel für die Torhüterin seit fast drei Jahren gewesen.

"Das war sehr emotional", äußerte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, die stattdessen auf ihre Stammtorhüterin Merle Frohms setzt: "Es war schwierig für alle Beteiligten, weil wir Almuth nach der langen Zeit auf dem Platz haben wollten."

