Online-Glücksspiele werden Jahr für Jahr auf der ganzen Welt immer beliebter und selbstverständlich auch in Österreich. Aber was sind das für Leute, die Online-Casinos so sehr schätzen? Tatsächlich ist das Kontingent an Spielern sehr umfangreich. Das sind Menschen unterschiedlichen Alters, Geschlechts, Berufes und Lebensanschauungen.

Foto: Freepik

Unter den Spielern in Online-Casinos finden sich sogar Profisportlern. In diesem Artikel spricht die Casino-Expertin und Autorin der besten Sport-Slots Reviews, Simona Eichelberger, über fünf Sportlegenden, die sich für Online-Glücksspiele interessieren. Es wird Sie überraschen, um welche Sportler es hier geht!

Warum Sportler Online-Casinos so gern haben?

Sportler wissen, wie keine anderen, viel über das Streben nach Zielen und Erfolg. Sie versuchen ihr Bestes, um in Sport und Online-Casinos an der Spitze zu sein.

Natürlich hängt in einem Casino nicht immer alles vom Können des Spielers ab (anders als im Sport), aber ein Adrenalinkick wie auf einem Sportplatz ist dennoch garantiert. Das ist auch einer der Gründe, warum Sportler oft Fans von Online-Games sind.

Online-Casino Spiele, die Athleten bevorzugen

Heute bieten Online-Casinos sowohl in Österreich, zum Beipspiel, https://ecasinos.at/, als auch auf der ganzen Welt eine große Anzahl von Online-Spielen der besten Entwickler an. Darunter sind klassische Tisch- und Kartenspiele wie Blackjack, Poker, Roulette, Baccarat, sowie eine große Auswahl an Online-Slots zu fast jedem Thema.

Darunter finden sich etliche Spiele zum Thema Sport. So sind die besten Spielautomaten für Sport-Interaktionen sehr beliebt. Zum Beispiel gibt es Fußball Online-Spielautomaten, die bei den Fans dieses Sports sehr gefragt sind.

5 Sportlegenden, die in Online-Casinos spielen

Wayne Rooney

Er ist einer der legendärsten Spieler des englischen Klubs «Manchester United». Während seiner Karriere spielte er für «Everton», «Manchester United», «DC United» und «Derby County» sowohl als Stürmer als auch als Mittelfeldspieler. Roony ist weithin als einer der besten Spieler seiner Generation bekannt und hält den Rekord für die meisten Tore für «Manchester United» und England.

Dieser Fußballstar behauptet, dass er beim Roulette regelmäßig große Wetten abschließt. Er mag auch Blackjack und Online-Slots. Einmal schaffte es Roony innerhalb von zwei Stunden, Wetten im Gesamtwert von mehr als 85.000 $ zu platzieren. Journalisten zufolge hat der Fußballspieler ständig fast eine Million Dollar für Wetten ausgegeben.

Charles Barkley

Barkley ist ein herausragender amerikanischer Basketballprofi. Einmal, im Jahr 2006, gab er während eines Interviews zu, dass er eine Spielsucht hatte, die ihn teuer zu stehen kam. Ans Aufgeben habe er jedoch nicht gedacht. Ein Jahr später hat Barkley dann tatsächlich 700.000 Dollar beim Blackjack und Wetten auf den Super Bowl gewonnen.

Der Basketballspieler ist auch ein häufiger Besucher von Vorort-Casinos in Las Vegas. Nach einem weiteren Besuch in dieser Stadt hinterließ er dort einmal 2,5 Millionen Dollar.

Der Sportler selbst gibt seine Probleme mit dem Glücksspiel offen zu, aber er denkt nicht daran aufzuhören. Immerhin kann er sich dieses teure Hobby auch leisten.

Michael Jordan

Jordan ist ein ehemaliger amerikanischer Basketballspieler. Erfolge in seiner sportlichen Karriere können stundenlang besprochen werden. Als Sechsfacher NBA-Champion mit den «Chicago Bulls», wurde er der unbestreitbar beste und berühmteste Spieler überhaupt auf dem Basketballplatz. Ein Weltstar mit dem Spitznamen MJ, der Millionen von Fans auf der ganzen Welt hat, obwohl er bereits 2003 seine Sportkarriere beendete.

Aber Jordan ist nicht nur als der größte Sportler bekannt, sondern auch als begeisterter Liebhaber von Casinospielen. Seine Leidenschaft ist Poker, wofür er viel Zeit und Geld aufwendet. Michael Jordan ist dafür bekannt, Hunderttausende von Dollar in einer Nacht zu setzen und ab und an zahlt es sich auch für ihn aus.

Alex Rodriguez

US-amerikanischer Baseballprofi und Third Baseman. Wertvoller Spieler in der American League und einer der besten Baseballspieler aller Zeiten.

Neben seiner Sportkarriere ist Rodriguez auch für sein Privatleben bekannt. Nämlich eine fünfjährige Romanze mit Jennifer Lopez, die leider nie in einer Hochzeit endete.

Doch unter anderem machte der Baseballspieler immer wieder mit einer Spielsucht auf sich aufmerksam. Wie viele andere Sportler bevorzugt auch er Poker. Er wurde immer wieder beim Setzen von hohen Einsätzen gesichtet, was fast seine sportliche Karriere ruiniert hätte.

Floyd Mayweather

Mayweather ist ein professioneller amerikanischer Boxer und einfach ein Weltklasse-Star.

Eine der Hauptleidenschaften des Boxers, die er nicht zu verbergen versucht, ist das Glücksspiel. Der Sportler bevorzugt Sportwetten. Und das nicht nur im Boxen, sondern auch in anderen Sportarten.

Seine Erfolge teilt er bereitwillig mit seinen Fans, indem er Fotos von seinen Gewinnen in sozialen Netzwerken postet. Als er beispielsweise 6,5 Tausend Dollar auf Lopez setzte, gelang es ihm, den Gewinn auf 20.000 Dollar zu erhöhen.

Laut dem Boxer selbst schließt er so gut wie jeden Tag Sportwetten ab.

Fazit

Adrenalin ist vielleicht der Hauptgrund dafür, dass viele Sportler gerne spielen. Aufgrund ihrer professionellen Natur können sie ohne Adrenalin einfach nicht leben und kompensieren den fehlenden Nervenkitzel mit Hilfe von hohen Einsätzen.

Aber nicht nur Sportler halten Online-Casinos für einen tollen Zeitvertreib. Menschen verschiedener Berufe, Herkunft und Alter genießen das Spiel und haben außerdem die Möglichkeit, gutes Geld zu gewinnen.

Denken Sie daran, dass Online-Casinos in Österreich absolut legal sind, aber vergessen Sie nicht, dass Sie nur auf zuverlässigen Glücksspielseiten spielen sollten.