Die Fußballerinnen von Carl Zeiss Jena müssen in der kommenden Saison ohne Trainerin Anne Pochert auskommen. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, habe die 36-Jährige ein Angebot über eine Vertragsverlängerung nicht angenommen. Sie wird den Tabellenletzten, dessen Abstieg so gut wie besiegelt ist, in den letzten drei Spielen bis Saisonende betreuen.

Carl Zeiss Jena: Pochert verlässt Klub nach Saisonende (Foto: SID)

Wer Pocherts Nachfolge antritt, ist offen. Mit der Trainerin war der Klub im vergangenen Sommer "nicht geplant" in die Bundesliga aufgestiegen.

SID