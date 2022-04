Karim Adeyemi wurde schon seit dem Beginn seiner Fußballkarriere als „Rohdiamant“ bezeichnet. Heute ist er vor allem für seine Schnelligkeit bekannt. Denn angeblich läuft er auf 30 Metern schneller als Usain Bolt. Seit Mai 2018 spielt Adeyemi sehr erfolgreich bei Red Bull Salzburg und es gibt bereits Gespräche darüber, wo er nach dem Auslaufen seines Vertrags hinwechseln soll.

Die Favoriten

Seit einigen Monaten wird über seinen möglichen Transfer zu Borussia Dortmund verhandelt und es schien, dass der Bundesligist sich bereits mit RB Salzburg geeinigt hatte. Doch entschieden ist noch nichts, denn nun hakt es wohl an den Details bei den Verhandlungen mit dem Spieler. Scheinbar sind auch andere Vereine wie RB Leipzig, FC Liverpool und Paris St. Germain noch im Rennen.

Bild von 0fjd125gk87 auf Pixabay

Bisherige Erfolge

Karim Adeyemi wurde in München geboren und ist der Sohn einer rumänischen Mutter und eines nigerianischen Vaters. Seine Fußballkarriere begann beim TSV Forstenried. Dort machte er mit seinem unvergleichbaren Talent Scouts des FC Bayern München auf sich aufmerksam. Daraufhin wurde Adeyemi zum Probetraining bei dem Verein eingeladen, wo er tatsächlich überzeugen konnte. Im Sommer 2010 konnte er bereits zum großen FC Bayern wechseln.

Allerdings kam es immer wieder zum Streit mit FC Bayern, was angeblich auf mehrere Disziplinlosigkeiten zurückzuführen ist, und der Spieler musste den Verein zwei Jahre später wieder verlassen. Im Sommer 2012 wechselte Adeyemi daraufhin zur SpVgg Unterhaching. Dort erbrachte er hervorragende Leistungen, wodurch er fast alle der besten europäischen Klubs auf sich aufmerksam machte. Unter den Interessierten Vereinen befanden sich unter anderem Man City, Chelsea und Atletico Madrid. Letztendlich entschied sich Adeyemi im Mai 2018 für Red Bull Salzburg.

Seitdem ging es für ihn steil bergauf. In der UEFA Youth League erzielte Adeyemi drei Tore in der Saison 2019/20. In der österreichischen Bundesliga kam er in der Saison 2020/21 auf sieben Tore und in der Champions League schoss er ein Tor.

Transferverhandlungen mit Borussia Dortmund

Die Verhandlungen um Karim Adeyemi spitzen sich immer weiter zu. Der Favorit scheint Borussia Dortmund zu sein. Doch offenbar ist noch nichts entschieden. Lange Zeit war die Rede davon, dass der BVB nicht mehr 35 Millionen Euro für die Ablöse des Spielers zahlen wolle, RB Salzburg jedoch auf 45 Millionen Euro bestehe. Nun scheinen die Klubs allerdings eine Einigung erzielt haben. Sie haben sich auf eine Ablöse in Höhe von 35 Millionen Euro und einen Fünfjahresvertrag geeinigt.

An den Details scheint es jedoch noch zu haken.

Demnach ist der Transfer noch nicht endgültig entschieden. Denn vor allem bei Bonuszahlungen und Klauseln konnte noch keine Einigung erzielt werden. Adeyemi soll außerdem gleichzeitig noch mit RB Leipzig, dem FC Liverpool und Paris St. Germain im Gespräch sein. Auch der FC Bayern scheint trotz früheren Problemen immer noch ein gewisses Interesse an dem Spieler zu haben. Der Verein zieht Adeyemi angeblich als Nachfolger von Serge Gnabry in Betracht, der womöglich zu Real Madrid wechseln wird.

Adeyemis Vertrag bei RB Salzburg läuft zwar erst 2024 aus, aber es ist bereits sicher, dass er den Klub verlassen wird, um in Zukunft in einer europäischen Top-Liga zu spielen.