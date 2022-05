Ex-ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs hat am Samstag in der Major League Soccer (MLS) per Elfmeter gescort. Das Team des ehemaligen Mattersburgers - Charlotte FC Independence - unterlag bei Orlando City SC, dem Klub vom Ex-Rapidler Ercan Kara, jedoch mit 1:2. Während Red Bull New York mit dem österreichischen Coach Gerhard Struber, ehemals Wolfsberger AC, mit einem 2:1 bei Chicago Fire seinen fünften Auswärtssieg in Folge feierte. Das war zum Saisonstart bisher nur LA Galaxy 1996 und 1998 gelungen.

Für Christian Fuchs war sein Elfer-Tor mit seinem Klub Charlotte FC nur der Anschlusstreffer. Der 36-jährigen Neunkirchener und 78-fache ÖFB-Teamspieler erzielte per Elfmeter im 9. Einsatz seinen ersten Treffer. Bis zur Pause führte Orlando 2:0, Ex-Rapid-Stürmer Ercan Kara spielte bis zur 66. Minute.

Back home next weekend. pic.twitter.com/AsgSZH61Qa — Charlotte FC (@CharlotteFC) May 1, 2022

Während ein anderer ehemaliger Rapidler - Taxirarchis Fountas - mit DC United bei Columbus Crew 0:3 unterlag. Der 26-jährige Grieche, der vom Linzer Spielerberater Max Hagmayr betreut wird, erzielte in zwei Partien immerhin schon zwei Treffer. Sein Team findet sich allerdings nur am Tabellenende der 14 Teams umfassenden Eastern Conference wieder.

Leader ist New York (9 Spiele) vor Philadelphia (8) und Orlando (10), dieses Trio hält bei jeweils 17 Punkten. Christian Fuchs´ Charlotte ist Zehnter.

Called an Uber and got a Taxi instead! Five stars ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ @dcunited @T_Fountas pic.twitter.com/PvbXw2f0bE — Sam Legg (@Sam__Legg) April 29, 2022

Fotocredit: IMAGO/ZUMA-Wire