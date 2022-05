Schwerer Schlag für die Frauen-Nationalmannschaft: Regisseurin Dzsenifer Marozsan fällt für die Fußball-EM im Sommer in England (6. bis 31. Juli) aus. Die 30-Jährige von Olympique Lyon wurde nach einem Kreuzbandriss bereits am Dienstag am rechten Knie operiert und muss mindestens ein halbes Jahr pausieren.

Wird Deutschland bei der EM fehlen: Dzsenifer Marozsan (r.) (Foto: SID)

Die Verletzung hatte die Olympiasiegerin von 2016 laut Mitteilung bereits Mitte April beim 2:3 der DFB-Frauen in der WM-Qualifikation in Serbien erlitten. Auch das Champions-League-Finale gegen den FC Barcelona (21. Mai) in Turin verpasst die 111-malige Nationalspielerin, die schon viele gesundheitliche Probleme zu überwinden hatte.

Im Sommer 2018 erlitt sie eine beidseitige Lungenembolie. Bei der WM 2019 konnte sie nach einem Zehenbruch im Auftaktspiel erst beim Viertelfinal-Aus wieder mitwirken.

