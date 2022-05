Nach dem Einzug ins Finale der Conference League belohnt der italienische Fußball-Traditionsklub AS Rom 166 treue Fans, die in der Gruppenphase das 1:6 beim norwegischen Meister FK Bodö/Glimt vor Ort ertrugen, mit Freikarten für das Endspiel. Dies teilte die Roma am Freitag mit.

Die AS Rom steht im Finale Feyenoord Rotterdam gegenüber (Foto: SID)

Bodö liegt nördlich des Polarkreises. Die Pleite im Oktober gegen den Underdog hatte der Mannschaft von Starcoach Jose Mourinho viel Kritik eingebracht. Im Viertelfinale trafen die Giallorossi erneut auf die Norweger, setzten sich nach einer 1:2-Hinspielniederlage im hohen Norden dank des 4:0 im Rückspiel durch.

Rom hatte sich am Donnerstag durch das 1:0 im Halbfinal-Rückspiel gegen Leicester City für das erste Endspiel in dem neuen Wettbewerb qualifiziert. Gegner am 25. Mai in Albaniens Hauptstadt Tirana ist der niederländische Topklub Feyenoord Rotterdam.

SID