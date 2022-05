Ein Ex-Rapidler begeistert einen amerikanischen Reporter - siehe Video nachfolgend - und glänzt für seinen neuen Klub D.C. United in der MLS (Major-Soccer-League) per Doppelpack beim 2:0-Erfolg gegen Houston Dynamo: Taxiarchis Fountas! Der sein Torkonto auf bereits vier Treffer aufstockte. Seine Mitspieler loben den 26-jährigen Griechen, der in der österreichischen ADMIRAL Bundesliga im Herbst sieben Treffer für den SK Rapid Wien erzielte, in höchsten Tönen.

Vor 15.194 Zuschauern besorgte Taxiarchis Fountas, der vom Linzer Max Hagmayr betreut wird, in seinem zweiten Heimspiel mit raffiniertem Schlenzer von der Strafraumgrenze die 1:0-Führung (35. Min.), um acht Minuten später seinen zweiten MLS-Doppelpack zu schnüren. Sehr zur Freude auch seiner Mitspieler.

"Taxi" auf Erfolgs-Fahrt

So wird Julian Gressel in der "Washington Post" zitiert: "Taxi ist ein Typ, der dem Team etwas bringt, was wir ein wenig vermisst haben, nämlich den letzten Ball."

Mittelfeldspieler Russell Canouse ergänzt, dass der achtmalige griechische Teamspieler einen "Killerinstinkt" habe.

Mit dem vierten Saisonsieg landet D.C. United bei 12 Punkten nunmehr auf Rang 10 in der Eastern Conference.

🚕 Good luck catching this Taxi! @T_Fountas has no intention of stopping 😤 pic.twitter.com/bBGVfLwHec — D.C. United (@dcunited) May 8, 2022

Ex-WAC-Coach Struber mit "Bullen" Spitzenreiter auf Fersen

Der ehemalige Erfolgscoach vom Wolfsberger AC - Gerhard Struber - hatte sich mit den Red Bulls New York Red Bulls in der Red Bull Arena in Harrison mit einem 1:1 gegen die Portland Timbers zu begnügen. Jaroslaw Niezgoda (53.) erzielte die Gäste-Führung, Aaron Long 14 Minuten später den Ausgleich. Damit blieb dem Salzburger Struber der dritte Sieg in Folge verwehrt.

Mit 18 Zählern belegen die New Yorker Bullen dennoch aktuell Rang 2 in der Eastern Conference. Hinter Spitzenreiter Philadelphia Union, der nach einem 2:2 vor 22.022 Besuchern beim FC Los Angeles mit 19 Zählern weiter vom "Platz an der Sonne" grüßt.

Fotocredit: IMAGO/Icon-SMI