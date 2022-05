Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben zum siebten Mal die deutsche Meisterschaft gewonnen. Der VfL siegte am vorletzten Bundesliga-Spieltag bei Absteiger Carl Zeiss Jena 10:1 (5:0) und ist mit vier Punkten Vorsprung auf den entthronten Meister Bayern München nicht mehr einzuholen.

Wolfsburgs Fußballerinnen gewinnen siebte Meisterschaft (Foto: SID)

Wolfsburg zog damit mit dem 1. FFC Frankfurt (heute Eintracht Frankfurt) gleich, der seit Einführung der Bundesliga 1990 ebenfalls siebenmal triumphiert hatte. Mehr Titel holte zuvor nur der neunmalige Meister SSG Bergisch Gladbach.

Dem VfL winkt noch das Double: Im DFB-Pokalfinale am 28. Mai in Köln trifft der Titelverteidiger auf Turbine Potsdam. In der Champions League war das Team von Trainer Tommy Stroot im Halbfinale am FC Barcelona gescheitert.

SID